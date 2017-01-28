Экспертизу по делу папки "Болек" официально обнародуют 31 января
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Экспертиза, что касается досье тайного сотрудника "Болек", подготовленная Институтом Зина (Instytut Sehna) из Кракова подтверждает сотрудничество Леха Валенсы с коммунистической Службой безопасности, передает УНН со ссылкой на PAP.
Источники близкие к руководству Института национальной памяти не определили, какого периода должно касаться сотрудничество.
Официальная информация по этому делу должна быть обнародовано во вторник, 31 января - экспертиза Института судебных экспертиз им. Яна Зина в Кракове должна быть представлена во время пресс-конференции.
Экспертиза, объемом около тысячи страниц, была проведена на основе документов, которые находились в доме генерала Кищака после его смерти. На взгляд источника, только несколько документов вызывает сомнения экспертов, однако они не имеют значения для выводов экспертизы.
Проведение экспертизы папки "Болек" было поручено в рамках следствия, которое ведет белостоцкий следственный отдел ИНП по подозрению подтверждения фальшивых информаций сотрудников СБ в документах "Болек", чтобы получить финансовое вознаграждение.
Как пишет "Польское радио", неделю назад экс-президент Польши Лех Валенса во время конференции Института национальной памяти заявил, что ни на минуту "не был по ту сторону".
"Я чист как слеза", - добавил Валенса. Он категорически отрицал подлинность документов, которые ИНН перенял от вдовы ген. Кищака.
"Я доказал в различных документах, также ИНН доказал, что документы на меня вместе с фамилиями были подделаны", - аргументировал Лех Валенса.
Напомним, около 2000 человек в Польше вышли на митинг, чтобы выразить солидарность с бывшим президентом Польши после обнародования Институтом национальной памяти (ИНП) Польши документов, связанных с делом "агента Болек", которые якобы должны подтвердить сотрудничество Валенсы с советскими спецслужбами .