Експертиза у справі "індійського контракту" спростувала НАБУ і виправдала співробітників "Спецтехноекспорту"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Укладання і виконання українсько-індійського контракту по ремонту літаків АН-32 не завдали державному бюджету і державним компаніям матеріального збитку. Такий висновок був отриманий після закінчення чергової державної судової експертизи від 17 грудня 2020 року. Про це повідомив адвокат одного з обвинувачених у справі Максим Панченко в своєму Facebook, інформує УНН.
Він зазначив, що це вже четверта за рахунком експертиза, яка спростовує звинувачення НАБУ і САП щодо колишніх менеджерів "Спецтехноекспорту", які нібито неправомірно оплатили послуги агента і тим самим розтратили державні кошти "Заводу 410 ЦА" - виконавця за контрактом.
Перш за все експертиза підтвердила, що мова не йде про державні кошти, відповідно - ніякого збитку державі бути не могло, вказує Панченко.
"У своїх висновках судові експерти констатують, що:
▪️ "Спецтехноекспорт" з одного боку і агент за контрактом з іншого виконали свої зобов'язання у повній мірі, що підтверджується актом виконаних робіт;
▪️ "Спецтехноекспорт" був зобов'язаний заплатити комісію агенту на його рахунок згідно з договором;
▪️ надання послуг з боку агента документально підтверджено;
▪️ перераховані "Спецтехноекспортом" гроші агенту за надані послуги не є державними коштами;
▪️ розрахунок "Спецтехноекспорту" з агентом не спричинив матеріальних збитків державі.
Докази невинуватості фігурантів кримінального провадження НАБУ і САП, серед яких ексменеджери "Спецтехноекспорту" Павло Барбул, Владислав Бельбас, Володимир Муцинов, Денис Панасенко - будуть надані на розгляд Вищому антикорупційному суду.
Нагадаю, що головний "потерпілий" за версією НАБУ і САП - "Завод 410 ЦА" - також спростував інкриміновану йому шкоду", - резюмував він.
Раніше судові експерти заявили, що НАБУ намагалося сфальсифікувати результати експертизи, яка мала підтвердити свої версії звинувачення проти ексглави "Спецтехноекспорту" Павла Барбула.