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Експертиза у справі "індійського контракту" спростувала НАБУ і виправдала співробітників "Спецтехноекспорту"

Київ • УНН

 • 14984 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Укладання і виконання українсько-індійського контракту по ремонту літаків АН-32 не завдали державному бюджету і державним компаніям матеріального збитку. Такий висновок був отриманий після закінчення чергової державної судової експертизи від 17 грудня 2020 року. Про це повідомив адвокат одного з обвинувачених у справі Максим Панченко в своєму Facebook, інформує УНН.

Експертиза у справі "індійського контракту" спростувала НАБУ і виправдала співробітників "Спецтехноекспорту"

Він зазначив, що це вже четверта за рахунком експертиза, яка спростовує звинувачення НАБУ і САП щодо колишніх менеджерів "Спецтехноекспорту", ​​які нібито неправомірно оплатили послуги агента і тим самим розтратили державні кошти "Заводу 410 ЦА" - виконавця за контрактом.

Перш за все експертиза підтвердила, що мова не йде про державні кошти, відповідно - ніякого збитку державі бути не могло, вказує Панченко.

"У своїх висновках судові експерти констатують, що:

▪️ "Спецтехноекспорт" з одного боку і агент за контрактом з іншого виконали свої зобов'язання у повній мірі, що підтверджується актом виконаних робіт;
▪️ "Спецтехноекспорт" був зобов'язаний заплатити комісію агенту на його рахунок згідно з договором;
▪️ надання послуг з боку агента документально підтверджено;
▪️ перераховані "Спецтехноекспортом" гроші агенту за надані послуги не є державними коштами;
▪️ розрахунок "Спецтехноекспорту" з агентом не спричинив матеріальних збитків державі.

Докази невинуватості фігурантів кримінального провадження НАБУ і САП, серед яких ексменеджери "Спецтехноекспорту" Павло Барбул, Владислав Бельбас, Володимир Муцинов, Денис Панасенко - будуть надані на розгляд Вищому антикорупційному суду.

Нагадаю, що головний "потерпілий" за версією НАБУ і САП - "Завод 410 ЦА" - також спростував інкриміновану йому шкоду", - резюмував він.

Раніше судові експерти заявили, що НАБУ намагалося сфальсифікувати результати експертизи, яка мала підтвердити свої версії звинувачення проти ексглави "Спецтехноекспорту" Павла Барбула.

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