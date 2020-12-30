Экспертиза по делу "индийского контракта" опровергла НАБУ и оправдала сотрудников "Спецтехноэкспорта"

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 55509 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 110161 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 122047 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 299039 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 174267 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 445320 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 332860 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 221991 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 248157 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 257046 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
3.3м/с
76%
Популярные новости

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 79742 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 64345 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

08:38 • 35837 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

09:21 • 31473 просмотра

НАТО работает с Украиной для ее большей совместимости с Альянсом - Рютте

09:32 • 15521 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 64874 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 80290 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 172317 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 299039 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 445320 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

12:14 • 5466 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 23321 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 31655 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 61164 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 84129 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

Экспертиза по делу "индийского контракта" опровергла НАБУ и оправдала сотрудников "Спецтехноэкспорта"

Киев • УНН

 • 14984 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Заключение и исполнение украинско-индийского контракта по ремонту самолетов АН-32 не причинили государственному бюджету и государственным компаниям материального ущерба. Такой вывод был получен по окончании очередной государственной судебной экспертизы от 17 декабря 2020 года. Об этом сообщил адвокат одного из обвиняемых по делу Максим Панченко в своем Facebook, передает УНН.

Экспертиза по делу "индийского контракта" опровергла НАБУ и оправдала сотрудников "Спецтехноэкспорта"

Он отметил, что это уже четвертая по счету экспертиза, которая опровергает обвинения НАБУ и САП в отношении бывших менеджеров "Спецтехноэкспорта", которые якобы неправомерно оплатили услуги агента и тем самым растратили государственные средства "Завода 410 ГА" - исполнителя по контракту.

Прежде всего экспертиза подтвердила, что речь не идет о государственных средствах, соответственно - никакого ущерба государству быть не могло, указывает Панченко.

"В своих выводах судебные эксперты констатируют, что:

▪️ "Спецтехноэкспорт" с одной стороны и агент по контракту с другой выполнили свои обязательства в полной мере, что подтверждается актом выполненных работ;
▪️ "Спецтехноэкспорт" был обязан заплатить комиссию агенту на его счет в соответствии с договором;
▪️ предоставление услуг со стороны агента документально подтверждено;
▪️ перечисленные "Спецтехноэкспортом" деньги агенту за предоставленные услуги не являются государственными средствами;
▪️ расчет "Спецтехноэкспорта" с агентом не привел к материальному ущербу государству.

Доказательства невиновности фигурантов уголовного производства НАБУ и САП, среди которых экс-менеджеры "Спецтехноэкспорта" Павел Барбул, Владислав Бельбас, Владимир Муцинов, Денис Панасенко - будут предоставлены на рассмотрение Высшего антикоррупционного суда.

Напомню, что главный "потерпевший" по версии НАБУ и САП - "Завод 410 ГА" также опроверг инкриминируемый ему вред", - резюмировал он.

Ранее судебные эксперты заявили, что НАБУ пыталось сфальсифицировать результаты экспертизы, чтобы подтвердить свои версии обвинения против экс-главы "Спецтехноэкспорта" Павла Барбула.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,269.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,797.70