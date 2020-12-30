Экспертиза по делу "индийского контракта" опровергла НАБУ и оправдала сотрудников "Спецтехноэкспорта"

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Заключение и исполнение украинско-индийского контракта по ремонту самолетов АН-32 не причинили государственному бюджету и государственным компаниям материального ущерба. Такой вывод был получен по окончании очередной государственной судебной экспертизы от 17 декабря 2020 года. Об этом сообщил адвокат одного из обвиняемых по делу Максим Панченко в своем Facebook, передает УНН.