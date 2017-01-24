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Експертиза по “Михайлівському” відкрила очі на зловживання НБУ – Ю.Кармазін

Експертиза по “Михайлівському” відкрила очі на зловживання НБУ – Ю.Кармазін

Київ • УНН

 • 18391 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Один із авторів Кримінального кодексу України, народний депутат чотирьох скликань Верховної Ради Юрій Кармазін в коментарі УНН заявив, що голова Нацбанку України назловживала вже на пожиттєвий термін покарання.

І якби в Україні були незалежні суди, керівництво НБУ вже давно б притягнули до відповідальності, переконаний політик.

“Як автор Кримінального кодексу, я стверджую, що Гонтаревій загрожує пожиттєве позбавлення волі. Там є і свідоме, і несвідоме порушення законодавства, і є співучасть у виведенні капіталу банків. Але я не вірю, що нинішня судова система дозволить звинуватити Національний банк, якщо не буде звільнена Гонтарева і не буде проявлена політична воля на розслідування цих справ. Тут лише диво може допомогти”, - сказав Ю.Кармазін.

Він також зауважив, що правова експертиза по банку “Михайлівський” відкрила усім очі на те, що насправді відбувається.

“Ще по перших банках було видно, що Національний банк свідомо довів їх до банкрутства. І якби тоді були вжиті заходи, то інші банки такого б не зазнали. Тобто, ще тоді потрібно було вжити заходи щодо керівництва НБУ і осіб, які здійснювали нагляд”, - наголосив Ю.Кармазін.

Як раніше повідомляв УНН, правова експертиза засвідчила, що НБУ необґрунтовано визнав банк “Михайлівський” неплатоспроможним.

Також нагадаємо, профільний Комітет ВР згадав про нагляд за НБУ лише по завершенню так званого процесу очищення банківської системи.

Українські Національні Новини

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