Экспертиза по "Михайловскому" открыла глаза на злоупотребления НБУ - Ю.Кармазин

И если бы в Украине были независимые суды, руководство НБУ уже давно бы привлекли к ответственности, убежден политик.

"Как автор Уголовного кодекса, я утверждаю, что Гонтаревой грозит пожизненное лишение свободы. Там есть и сознательное, и бессознательное нарушение законодательства, и есть соучастие в выводе капитала банков. Но я не верю, что нынешняя судебная система позволит обвинить Национальный банк, если не будет уволена Гонтарева и не будет проявлена ​​политическая воля на расследование этих дел. Здесь только чудо может помочь", - сказал Ю.Кармазин.

Он также отметил, что правовая экспертиза по банку "Михайловский" открыла всем глаза на то, что происходит.

"Еще по первым банкам было видно, что Национальный банк сознательно довел их до банкротства. И если бы тогда были приняты меры, то другие банки такому бы не подверглись. То есть, еще тогда нужно было принять меры в отношении руководства НБУ и лиц, осуществлявших надзор", - подчеркнул Ю.Кармазин.

Как ранее сообщал УНН, правовая экспертиза показала, что НБУ необоснованно признал банк "Михайловский" неплатежеспособным.

Также напомним, профильный комитет ВР вспомнил о надзоре за НБУ только после завершения так называемого процесса очистки банковской системы.