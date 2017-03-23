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Експертиза підтвердила, що І.Бенедисюк стріляв у повітря - А.Матіос

Експертиза підтвердила, що І.Бенедисюк стріляв у повітря - А.Матіос

Київ • УНН

 • 9306 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Судова балістична експертиза підтвердила, що голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк стріляв у повітря. Про це на брифінгу повідомив заступник Генерального прокурора, головний військовий прокурор України Анатолій Матіос, передає кореспондент УНН.

“Обставини та напрямок пострілу (попереджувальний постріл у повітря — ред.) підтверджуються слідчим експериментом і відповідною судовою балістичної експертизою, яка закінчена і згідно її висновку констатовано, що здійснений постріл виключає можливість спричинення шкоди здоров’я будь-якої під час пострілу”, — сказав А.Матіос.

За його словами під час допиту І.Бенедисюк пояснив, що стріляв у повітря через те, що нападники були агресивно налаштовані, били його автомобіль ногами і почали відтісняти у натовп його дружину.

“Крім того, твердження нападників про нібито здійснення наїзду на них І.Бенедисюка спростовується результатами слідчих дій, в тому числі оглядом автомобіля, яким зафіксована відсутність будь-яких пошкоджень на передній чи боковій частинах автомобіля”, — сказав А.Матіос.

Він додав, що експертиза авто також встановила пошкодження задньої частини внаслідок удару тупим предметом, не виключено що ногою.

А.Матіос уточнив, що замовникам нападу на голову ВРП може загрожувати позбавлення волі до 7 років за фактом насильницьких дій щодо державного діяча і до 5 років за фактом втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність та до 4 років за фактом організації хуліганських дій.

Як повідомляв УНН, напад на голову Вищої ради правосуддя Ігоря Бенедисюка та його дружину мав замовний характер.

Нагадаємо, 18 березня на голову ВРП вчинили напад молодики в балаклавах.

Українські Національні Новини

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