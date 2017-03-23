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Экспертиза подтвердила, что И.Бенедисюк стрелял в воздух - А.Матиос

Экспертиза подтвердила, что И.Бенедисюк стрелял в воздух - А.Матиос

Киев  •  УНН

 • 9304 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Судебная баллистическая экспертиза подтвердила, что председатель Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк стрелял в воздух. Об этом на брифинге сообщил заместитель Генерального прокурора, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, передает корреспондент УНН.

"Обстоятельства и направление выстрела (предупредительный выстрел в воздух - ред.) подтверждаются следственным экспериментом и соответствующей судебной баллистической экспертизой, которая закончена и согласно выводу констатировано, что произведенный выстрел исключает возможность причинения вреда здоровью любого во время выстрела", - сказал А.Матиос.

По его словам во время допроса И.Бенедисюк объяснил, что стрелял в воздух из-за того, что нападавшие были агрессивно настроены, били его автомобиль ногами и начали оттеснять в толпу его жену.

"Кроме того, утверждение нападавших о якобы совершении наезда на них И.Бенедисюком опровергается результатами следственных действий, в том числе осмотром автомобиля, которым зафиксировано отсутствие каких-либо повреждений на передней или боковой частях автомобиля", - сказал А.Матиос.

Он добавил, что экспертиза авто также установила повреждения задней части вследствие удара тупым предметом, не исключено, что ногой.

А.Матиос уточнил, что заказчикам нападения на главу ВРУ может грозить лишение свободы до 7 лет по факту насильственных действий в отношении государственного деятеля и до 5 лет по факту вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность и до 4 лет по факту организации хулиганских действий.

Как сообщал УНН, нападение на председателя Высшего совета правосудия Игоря Бенедисюка и его жену имел заказной характер.

Напомним, 18 марта на голову ВРП совершили нападение молодые люди в балаклавах.

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