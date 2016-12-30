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Експертиза підтвердила аварійність житлового будинку у Кропивницькому

Експертиза підтвердила аварійність житлового будинку у Кропивницькому

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 30 грудня. УНН. Будівельно-технічна експертиза підтвердила, що будинок, який в ніч на 24 грудня обвалився у Кропивницькому, є аварійним. Про це кореспонденту УНН повідомив начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради Сергій Коваленко.

“Закінчена будівельно-технічна експертиза, яка підтвердила факт перебування будинку по вул. Тараса Карпи, 51 в аварійному стані і підтвердила те, що цей будинок потрібно виводити в режим капітального ремонту. Також рекомендовано додатково провести будівельно-відновлювальну експертизу і проектно-відновлювальні роботи”, — повідомив С. Коваленко.

Також він додав, що коли експертизи буде завершено, спеціалісти зроблять висновок, щодо того, чи відновлювати будинок, чи звести новий.

Крім того, продовжується розслідування кримінального провадження, слідчий допитав учасників події, був опит балансоутримувача ЖЕО № 1, людей, що проживали у будинку. Яка буде результативна частина по кримінальному провадженню, наразі не відомо.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, у Кропивницькому частково обвалилася стіна житлового будинку. Житловий будинок по вул. Тараса Карпи, 51 укріпили за допомогою тимчасової металевої конструкції.

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