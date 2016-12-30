Экспертиза подтвердила аварийность жилого дома в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 30 декабря. УНН. Строительно-техническая экспертиза подтвердила, что дом, который в ночь на 24 декабря обвалился в Кропивницком, является аварийным. Об этом корреспонденту УНН сообщил начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения городского совета Сергей Коваленко.
"Закончена строительно-техническая экспертиза, которая подтвердила факт нахождения дома по ул. Тараса Карпы, 51 в аварийном состоянии и подтвердила, что этот дом нужно выводить в режим капитального ремонта. Также рекомендуется дополнительно провести строительно-восстановительную экспертизу и проектно-восстановительные работы ", - сообщил С. Коваленко.
Также он добавил, что когда экспертизы будут завершены, специалисты сделают вывод, о том, восстанавливать дом, или построить новый.
Кроме того, продолжается расследование уголовного производства, следователь допросил участников события, был опрос балансодержателя ЖЭО № 1, людей, проживавших в доме. Какая будет результативная часть по уголовному производству, пока не известно.
Напомним, как сообщал УНН, в Кропивницком частично обрушилась стена жилого дома . Жилой дом по ул. Тараса Карпы, 51 укрепили с помощью временной металлической конструкции.