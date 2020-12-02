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Експерти відзначили роботу Буславець на чолі Міненерго

Експерти відзначили роботу Буславець на чолі Міненерго

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Експерти вважають, що при Ользі Буславець Міненерго діяло більш прагматично і професійно, ніж раніше. Таку думку вони висловили під час підготовки рейтингу міністрів виданням "Фокус", передає УНН.

"Буславець взяла на себе відповідальність і навесні сформувала Баланс виробництва і споживання електроенергії всіма видами генерації, брала участь у вирішенні питання боргів перед шахтарями", - зазначив Юрій Корольчук з Інституту енергетичних стратегій.

При цьому він додав, що рішення системної кризи в енергетиці вимагає не тільки професіоналізму, а й політичної волі. Тому Буславець наодинці було з ним складно впоратися.

І тим не менше, нагадаємо, при Буславець вдалося вивести шахтарів з піврічного простою, а також укласти меморандум з інвесторами в "зелену" енергетику про зниження тарифів. Також вона приділяла увагу своєчасній модернізації АЕС.

Нагадаємо, 20 листопада Ольга Буславець залишила посаду в.о. міністра енергетики та була призначена першим заступником. Відповідно до нового Закону, в.о. міністра не можуть перебувати на посаді більше 30 днів.

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