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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 25808 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 83746 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 102029 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 118084 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 152698 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Эксперты отметили работу Буславец во главе Минэнерго

Эксперты отметили работу Буславец во главе Минэнерго

Киев  •  УНН

 • 10755 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Эксперты считают, что при Ольге Буславец Минэнерго действовало более прагматично и профессионально, чем раньше. Такое мнение они высказали в ходе подготовки рейтинга министров изданием "Фокус", передает УНН.

"Буславец взяла на себя ответственность и весной сформировала Баланс производства и потребления электроэнергии всеми видами генерации, участвовала в решении вопроса долгов перед шахтерами", - отметил Юрий Корольчук из Института энергетических стратегий.

При этом он добавил, что решение системного кризиса в энергетике требует не только профессионализма, но и политической воли. Поэтому Буславец в одиночку было с ним сложно справиться.

И тем не менее, напомним, при Буславец удалось вывести шахтеров с полугодового простоя, а также заключить меморандум с инвесторами в "зеленую" энергетику о снижении тарифов. Также она уделяла внимание своевременной модернизации АЭС.

Напомним, 20 ноября Ольга Буславец покинула должность и.о. министра энергетики и была назначена первым заместителем. Согласно новому Закону, и.о. министра не могут находиться в должности более 30 дней.

Украинские Национальные Новости

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