Експерти в подиві від звіту Мотор Січ про прибуток в 930 млн грн і сумніваються в правдивості цих даних

"Ці цифри викликають більше питань, ніж дають відповідей. Аналогічний період 2019 року "Мотор Січ" завершила з чистим збитком 532,72 млн грн., Перед цим перше півріччя 2019 року - "мінус" 426 млн грн., Перший квартал 2020 року - "Мотор Січ" звітує про чистий збиток в розмірі 219 млн грн .. І тепер без малого мільярд чистого прибутку! За інших обставин ця новина багатьох порадувала б, особливо акціонерів компанії. Але ж цей прибуток зникає в невідомому напрямку - компанія кілька років не платить дивіденди і поки взагалі незрозуміло, коли відновиться її нормальна діяльність ", - розповів Олександр Охріменко.

Як відомо, акції ВАТ "Мотор Січ" заблоковані чотирма арештами. Через це не проводяться збори акціонерів, не виплачуються дивіденди, минули всі терміни повноважень офіційних органів управління акціонерним товариством. Таким чином, фактичний контроль над діяльністю "Мотор Січ" і її фінансовими потоками без будь-яких на те правових підстав зберігають екс-власник Вячеслав Богуслаєв і команда його топ-менеджерів.

У своєму звіті в системі розкриття інформації НКЦБФР "Мотор Січ" відкрито визнає, що результатів аудиту за 2018 і 2019 роки немає. За відомостями компанії, він замовлений аудиторам компанії з "великої четвірки" KPMG. "Без аудиторського звіту будь-які дані сумнівні. Але, в той же час, після скандалів з результатами аудиту в період банкопаду після 2014 року навіть отримання висновків аудиторів - не гарантія порядку в аудируемой компанії. Всі, хто стежить за подіями в банківській системі пам'ятають, історію про PwС, яку НБУ звинувачував в неякісному аудиті того самого "Приватбанку". Або скандал з банком "Форум", який PwС, KPMG і Deloitte "отаудіровалі" з розбіжностями на 2,5 млрд грн. за один і той же календарний період. Не кажучи вже про те, як нині здійснюють аудит "Мотор Січ" KPMG "прогледіла" прийдешній крах банку України. За дивовижним збігом, тоді одним з його керівників був майбутній глава НБУ і гарант Конституції. Віктор Ющенко, а в українському офісі KPMG трудилася його майбутня дружина Катерина Чумаченко ... "- сказав Охріменко.

Відповідаючи на питання, звідки могла взятися заявлена прибуток у стагнації "Мотор Січі", Олександр Охрименко сказав:

"Це дивовижна інформація. У компанії немає великих замовлень, про якихось проектах ми поки лише чуємо анонси. Але ці анонси в фінзвіт не покладеш. За моєю інформацією, єдиною істотною угодою є поставка близько 100 двигунів в Китай, на загальну суму близько 170 млн. Доларів. Але китайського ринку з урахуванням того, як Україна поводиться з китайськими інвесторами "Мотор Січі", вважай вже немає, і ці 100 двигунів - лебедина пісня і останнім прости з Піднебесної ".

"Можливо, менеджери" Мотор Січ ", які, за даними судових реєстрів, вкрали у рідного підприємства близько півмільярда, покаялися і повернули гроші?", - іронізує експерт, нагадуючи про гучній кримінальній справі проти голови Ради директорів ПАТ "Мотор Січ" Сергія Войтенка і його фінансового директора Віктора Луніна. Зараз суди розглядають позови акціонерів ВАТ "Мотор Січ", в яких вони вимагають від топ-менеджерів відшкодувати завдані компанії збитки. Крім того, група китайських інвесторів "Мотор Січі" повідомила Мін'юст, що готується до міжнародного арбітражу і збирається стягнути з держави України за підтримки іменитої американської юридичної фірми 3,5 млрд. Дол США.