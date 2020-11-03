Эксперты в недоумении от отчета Мотор Сич о прибыли в 930 млн грн и сомневаются в правдивости этих данных

“Эти цифры вызывают больше вопросов, чем дают ответов. Аналогичный период 2019 года „Мотор Сич“ завершила с чистым убытком 532,72 млн грн., перед этим первое полугодие 2019 года — „минус“ 426 млн грн., первый квартал 2020 года — „Мотор Сич“ отчитывается о чистом убытке в размере 219 млн грн.. И теперь без малого миллиард чистой прибыли! При других обстоятельствах эта новость многих порадовала бы, особенно акционеров компании. Но ведь эта прибыль исчезает в неизвестном направлении — компания несколько лет не платит дивиденды и пока вообще непонятно, когда восстановится ее нормальная деятельность”, — рассказал Александр Охрименко.

Как известно, акции ОАО “Мотор Сич” заблокированы четырьмя арестами. Из-за этого не проводятся собрания акционеров, не выплачиваются дивиденды, истекли сроки полномочий официальных органов управления акционерным обществом. Таким образом, фактический контроль над деятельностью “Мотор Сич” и ее финансовыми потоками без каких-либо на то правовых оснований сохраняют экс-владелец Вячеслав Богуслаев и команда его топ-менеджеров.

В своем отчете в системе раскрытия информации НКЦБФР “Мотор Сич” открыто признает, что результатов аудита за 2018 и 2019 годы нет. По сведениям компании, он заказан аудиторам компании из “большой четверки” KPMG. “Без аудиторского отчета любые данные сомнительны. Но, в то же время, после скандалов с результатами аудита в период банкопада после 2014 года даже получение выводов аудиторов — не гарантия порядка в аудируемой компании. Все, кто следит за событиями в банковской системе помнят, историю про PWС, которую НБУ обвинял в некачественном аудите того самого „Приватбанка“. Или скандал с банком „Форум“, который PWС, KPMG и Deloitte „отаудировали“ с расхождениями на 2,5 млрд грн. за один и тот же календарный период. Не говоря уже о том, как ныне аудирующая „Мотор Сич“ KPMG „проглядела“ грядущий крах банка Украина. По удивительному совпадению, тогда одним из его руководителей был будущий глава НБУ и гарант Конституции. Виктор Ющенко, а в украинском офисе KPMG трудилась его будущая супруга Катерина Чумаченко...” — сказал Охрименко.

Отвечая на вопрос, откуда могла взяться заявленная прибыль у стагнирующей “Мотор Сичи”, Александр Охрименко сказал:

“Это удивительная информация. У компании нет больших заказов, о каких-то проектах мы пока лишь слышим анонсы. Но эти анонсы в финотчет не положишь. По моей информации, единственной существенной сделкой является поставка около 100 двигателей в Китай, на общую сумму порядка 170 млн. долларов. Но китайского рынка с учетом того, как Украина обращается с китайскими инвесторами „Мотор Сичи“, считай уже нет, и эти 100 двигателей — лебединая песня и последнее прости из Поднебесной”.

“Возможно, менеджеры „Мотор Сич“, которые, по данным судебных реестров, украли у родного предприятия около полумиллиарда, раскаялись и вернули деньги?”, — иронизирует эксперт, напоминая о громком уголовном деле против председателя Совета директоров ПАО “Мотор Сич” Сергея Войтенко и его финансового директора Виктора Лунина. Сейчас суды рассматривают иски акционеров ОАО “Мотор Сич”, в которых они требуют от топ-менеджеров возместить нанесенный компании ущерб. Кроме того, группа китайских инвесторов “Мотор Сичи” сообщила в Минюст, что готовится к международному арбитражу и собирается взыскать с государства Украины при поддержке именитой американской юридической фирмы 3,5 млрд. дол США.