Експерти схиляються до того, що COVID-19 буде сезонним захворюванням - Голубовська
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Наразі невідомо, скільки антитіла до COVID-19 будуть зберігатися в організмі людини. Але, експерти схиляються до того, що ця коронавірусна інфекція стане сезонним захворюванням. Про це сказала лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська в ефірі ток-шоу “19:00” Анастасії Дайнод і Ростислава Сухачева в ефірі телеканалу ZiK, передає УНН.
“Ми не знаємо, скільки в організмі людини будуть циркулювати ці захисні антитіла, чи будуть вони циркулювати тривалий час або довічно. Більшість експертів схиляється до того, що це буде сезонне захворювання в майбутньому, а значить імунітет буде не стійкий, і він буде згасати”, — зазначила вона.
Нагадаємо, раніше Голубовська повідомляла, що легкі форми коронавірусної хвороби COVID-19 не вимагають специфічної терапії.