Легкие формы COVID-19 не требуют специфической терапии - Голубовская

"Есть такие формы. Нас кстати критиковали: "А почему нет лечения легких форм в протоколе?". Потому что легкие формы, на сегодняшний день в мире существует мнение, я в принципе где-то придерживаюсь его, что они не требуют специфической терапии. Это легкий ход, а что такое легкий ход - это либо без температуры тела, или с суфибрильной температурой, или без симптомов интоксикации - есть определенные критерии", - сказала инфекционист.

По ее словам, часто больные коронавирусом, у которых он протекает в легкой форме, больше нуждаются в психологической помощи.

Как сообщал УНН, по словам Голубовской, люди со второй группой крови имеют наибольший риск перед коронавирусной болезнью COVID-19.