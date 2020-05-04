Легкі форми COVID-19 не вимагають специфічної терапії - Голубовська
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Легкі форми коронавирусной хвороби COVID-19 не вимагають специфічної терапії. Про це в інтерв'ю УНН розповіла лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська.
"Є такі форми. Нас до речі критикували: "А чому немає лікування легких форм в протоколі?". Тому що легкі форми, на сьогоднішній день в світі існує думка, я в принципі десь дотримуюся її, що вони не вимагають специфічної терапії. Це легкий перебіг, а що таке легкий перебіг - це або без температури тіла, або з суфібрільною температурою, або без симптомів інтоксикації - є певні критерії", - сказала інфекціоніст.
За її словами, часто хворі на коронавірус, у яких він протікає в легкій формі, більше потребують психологічної допомоги.
Як повідомляв УНН, за словами Голубовської, люди з другою групою крові мають найбільший ризик перед коронавірусною хворобою COVID-19.