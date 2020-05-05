Эксперты склоняются к тому, что COVID-19 будет сезонным заболеванием - Голубовская
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Пока неизвестно, сколько антитела к COVID-19 будут сохраняться в организме человека. Но, эксперты склоняются к тому, что эта коронавирусная инфекция станет сезонным заболеванием. Об этом сказала врач-инфекционист Ольга Голубовская в эфире ток-шоу “19:00” Анастасии Дайнод и Ростислава Сухачева в эфире телеканала ZiK, передает УНН.
“Мы не знаем, сколько в организме человека будут циркулировать эти защитные антитела, будут ли они циркулировать длительное время или пожизненно. Большинство экспертов склоняется к тому, что это будет сезонное заболевание в будущем, а значит иммунитет будет не устойчив, и он будет падать”, — отметила она.
Напомним, ранее Голубовская сообщала, что легкие формы коронавирусной болезни COVID-19 не требуют специфической терапии.