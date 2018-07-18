Експерти розповіли, як змінилася в червні ціна на житло в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. У червні 2018 року медіанна ціна квадратного метра житлової нерухомості на первинному ринку столиці становила 846 дол. США/кв.м. Про це свідчать показники аналітичної служби Address.ua, пише УНН.
У категорії однокімнатних квартир медіанна ціна квадратного метра в червні зміцнилась на 1,04% і становила 871 дол. США/ кв.м. Ціна двокімнатних - 795 дол. США/кв.м., що на 2,6% вище значення в попередньому місяці. Медіанна ціна трикімнатних квартир опустилася на 0,3% до 876 дол. США/кв.м. Сегмент 4-х кімнатних квартир виріс на 0,2% до 1 267 дол. США/кв.м.
Нагадаємо, в сфері житлової нерухомості літо вважається часом затишшя, але експерти відзначають, що в цей час можна скористатися знижками і акціями від забудовників.
Нагадаємо, найбільший столичний забудовник "Київміськбуд" пропонує знижки від 5 до 25% на ряд об'єктів житлової нерухомості.