Эксперты рассказали, как изменилась в июне цена на жилье в Киеве

В категории однокомнатных квартир медианная цена квадратного метра в июне укрепилась на 1,04 % и составила 871 дол. США/ кв.м. Цена двухкомнатных - 795 дол. США/кв.м., что на 2,6% выше значения в предыдущем месяце. Медианная цена трехкомнатных квартир опустилась на 0,3 % до 876 дол. США/кв.м. Сегмент 4-х комнатных квартир вырос на 0,2 % до 1 267 дол. США/кв.м.

Напомним, в сфере жилой недвижимости лето считается временем затишья, но эксперты отмечают, что в это время можно воспользоваться скидками и акциями от застройщиков. Напомним, крупнейший столичный застройщик “Киевгорстрой” предлагает скидки от 5 до 25% на ряд объектов жилой недвижимости.