Експерти розповіли про тренди світового ринку нерухомості

Йдеться про багатофункціональні комплекси, що включають житлову і комерційну забудову.

Причому під комерційною маються на увазі не перші поверхи, віддані під об'єкти сфери послуг, а повноцінні торговельні, офісні та готельні комплекси.

В Україні прикладом втілення такого тренда комплексної забудови є споруджуваний у Броварах ЖК Scandia, який претендує на звання одного з найбільших житлових комплексів країни. Згідно з проектом, на території комплексу буде розташований не тільки окремий торгово-офісний центр, а й дитячі садки, школи, стадіони, парк з озером та інші об'єкти інфраструктури.

Згідно із затвердженим в "Діпромісто" плану забудови житлового комплексу, в 100 житлових будинках ЖК Scandia поселиться близько 17,5 тисячі людей, що є оптимальним і не перевищує норми ДБН.