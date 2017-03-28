Эксперты рассказали о трендах мирового рынка недвижимости

Речь идет о многофункциональных комплексах, включающих жилую и коммерческую застройку.

Причем под коммерческой подразумеваются не первые этажи, отданные под объекты сферы услуг, а полноценные торговые, офисные и гостиничные комплексы.

В Украине примером воплощения такого тренда комплексной застройки является строящийся в Броварах ЖК Scandia, претендующий на звание одного из крупнейших жилых комплексов страны. Согласно проекту, на территории комплекса будут расположены не только отдельно стоящий торгово-офисный центр, но и детские сады, школы, стадионы, парк с озером и другие объекты инфраструктуры.

Согласно утвержденному в "Дипромисто" плану застройки жилого комплекса, в 100 жилых домах ЖК Scandia оселится около 17,5 тысяч людей, что является оптимальным и не превышающим нормы ГСН.