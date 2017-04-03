Експерти ринку відреагували на бажання нардепів переглянути горілчані акцизи

За словами експерта, тінізації ринку сприяє ріст цін на алкогольні напої.

“У січні-лютому виробництво горілки впало на чверть, а коньяку — наполовину. Пиво втратило 6,2%. Тільки „тінь“ виграє від росту цін. "Пальонку“ (сурогатний алкоголь — ред. в неті (в Інтернеті — ред. ) пропонують по 13-14 грн за 0,5 літрів, що еквівалентно вартості пляшки пива”, — написав він.

Також, І.Товкач виступив на підтримку позицій голови податкового комітету ВРУ Ніни Южаніної та народного депутата Миколи Лаврика, які висловилися за переглянути акцизи на горілчані вироби за підсумками першого кварталу.

“Абсолютно праві Н.Южаніна і М.Лаврик — до перегляду акцизів за результатами першого кварталу все-таки необхідно повернутися. Як і до належного контролю за виробництвом та обігом алкоголю”, — написав він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами генерального директора компанії Eastern Beverage Trading Ольги Івушкіної, на стагнацію легального алкогольного ринку держава не звертає уваги.