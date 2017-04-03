Эксперты рынка отреагировали на желание нардепов пересмотреть водочные акцизы
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. В январе-феврале 2017 производство легальной водки упало на 25%, коньяка - на 50%, пива - на 6,2%. При этом, происходит развитие теневого рынка соответствующей продукции. Об этом на своей странице в Facebook написал эксперт рынка алкогольных напитков Игорь Толкач, передает УНН.
По словам эксперта, тенизации рынка способствует рост цен на алкогольные напитки.
"В январе-феврале производство водки упало на четверть, а коньяка - наполовину. Пиво потеряло 6,2%. Только "тень" выиграет от роста цен. "Паленку" (суррогатный алкоголь - ред. В сети (в Интернете - ред.) Предлагают по 13-14 грн за 0,5 л, что эквивалентно стоимости бутылки пива ", - написал он.
Также, И.Товкач выступил в поддержку позиций председателя налогового комитета ВРУ Нины Южаниной и народного депутата Николая Лаврика, которые высказались за пересмотреть акцизы на водочные изделия по итогам первого квартала.
"Абсолютно правы Н.Южанина и Н.Лаврик - до пересмотра акцизов по результатам первого квартала все же необходимо вернуться. Как и в надлежащего контроля за производством и оборотом алкоголя ", - написал он.
Напомним, как сообщал УНН, по словам генерального директора компании Eastern Beverage Trading Ольги Ивушкиных на стагнацию легального алкогольного рынка государство не обращает внимания .