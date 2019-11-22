Експерти прогнозують зростання вартості автоцивілки на наступний рік на 10-15%

КИЇВ. 22 листопада. УНН. У 2020 році експерти прогнозують зростання автоцивілки на 10-15%. Вони зазначають, що значного підвищення не буде. Про це на запит кореспондента УНН повідомили у пресслужбі Моторно (транспортного) страхового бюро України.