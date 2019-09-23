У Києві чоловік продавав підроблені поліси автоцивілки
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Київська місцева прокуратура № 7 повідомила про підозру чоловіку, який видавав себе за страхового агента і продавав підроблені поліси автоцивілки. Про це передає УНН із посиланням на сторінку у Facebook прокуратури міста Києва.
За даними прокуратури, у період з другої половини 2018 року до початку 2019 року, зловмисник розміщував у мережі Інтернет оголошення про продаж страхових полісів обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів.
Чоловік видавав себе за працівника однієї з відомих страхованих компаній, власноруч заповнював бланки під виглядом справжніх полісів страхування та продавав. Ціна одного поліса становила приблизно 800 грн.
“За результатами слідчих дій виявлено оригінали та копії підроблених документів, встановлено потерпілих та свідків. Загалом від дій шахрая потерпіло понад 20 громадян. Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.190 КК України (шахрайство), та ст.358 КК України (підроблення офіційних документів)”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху, якими впорядкував контроль за наявністю договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів і дозволив підтверджувати наявність “автоцивілки” з екрана гаджету.