Експерти прогнозують, що середньорічний обмінний курс становитиме 28,85 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Середньорічний обмінний курс за підсумками цього року за прогнозами становитиме 28,85 грн/долар. Про це йдеться у новому консенсус-прогнозі на 2020-2021 роки, оприлюдненому Мінекономрозвитку, передає УНН.
Зазначається, що очікується прискорення темпів інфляції до 7%.
"У 2020 році прискоряться інфляційні процеси до 7% проти 4,1% (у розрахунку грудень до грудня попереднього року) у 2019 році (внаслідок девальваційних процесів (середньорічний обмінний курс становитиме 28,85 грн/долар США)", - йдеться у прогнозі.
Водночас, у документі зазначається, що урядовий прогноз курсу становить 30 грн/долар, а на кінець 2020 року - 29,5 грн/долар.
Нагадаємо, у Держбюджеті на 2020 рік курс був закладений на рівні 27 грн/долар, однак уряд вже переглянув макроекономічні показники через пандемію коронавірусної інфекції та карантинні обмеження пов’язані з нею і очікує середньорічний курс на рівні 29,5 грн/долар.
Нагадаємо, на фоні пандемії коронавірусу в Україні очікується падіння економіки на рівні 4,2%.