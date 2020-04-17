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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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Эксперты прогнозируют, что среднегодовой обменный курс составит 28,85 грн/доллар

Эксперты прогнозируют, что среднегодовой обменный курс составит 28,85 грн/доллар

Киев  •  УНН

 • 21081 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Среднегодовой обменный курс по итогам этого года по прогнозам составит 28,85 грн/доллар. Об этом говорится в новом консенсус-прогнозе на 2020-2021 годы, опубликованном Минэкономразвития, передает УНН.

Сообщается, что ожидается ускорение темпов инфляции до 7%.

"В 2020 году ускорятся инфляционные процессы до 7% против 4,1% (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года) в 2019 году (в результате девальвационных процессов (среднегодовой обменный курс составит 28,85 грн/доллар США)", - говорится в прогнозе.

В то же время, в документе отмечается, что правительственный прогноз курса составляет 30 грн/доллар, а к концу 2020 года - 29,5 грн/доллар.

Напомним, в Госбюджете на 2020 год курс был заложен на уровне 27 грн/доллар, однако правительство уже пересмотрело макроэкономические показатели из-за пандемии коронавирусной инфекции и карантинные ограничения связаны с ней и ожидает среднегодовой курс на уровне 29,5 грн/доллар.

Напомним, на фоне пандемии коронавируса в Украине ожидается падение экономики на уровне 4,2%.

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