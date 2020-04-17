Эксперты прогнозируют, что среднегодовой обменный курс составит 28,85 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Среднегодовой обменный курс по итогам этого года по прогнозам составит 28,85 грн/доллар. Об этом говорится в новом консенсус-прогнозе на 2020-2021 годы, опубликованном Минэкономразвития, передает УНН.
Сообщается, что ожидается ускорение темпов инфляции до 7%.
"В 2020 году ускорятся инфляционные процессы до 7% против 4,1% (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года) в 2019 году (в результате девальвационных процессов (среднегодовой обменный курс составит 28,85 грн/доллар США)", - говорится в прогнозе.
В то же время, в документе отмечается, что правительственный прогноз курса составляет 30 грн/доллар, а к концу 2020 года - 29,5 грн/доллар.
Напомним, в Госбюджете на 2020 год курс был заложен на уровне 27 грн/доллар, однако правительство уже пересмотрело макроэкономические показатели из-за пандемии коронавирусной инфекции и карантинные ограничения связаны с ней и ожидает среднегодовой курс на уровне 29,5 грн/доллар.
Напомним, на фоне пандемии коронавируса в Украине ожидается падение экономики на уровне 4,2%.