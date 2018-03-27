Експерти про конкурс на керівника “нового ГУБОЗу”: очолить той, хто присягне владі

ukru
11:23 • 28651 перегляди

У Південній Кореї розглядають можливість долучитися до реконструкції водогону та очисних споруд у Броварах

Ексклюзив
10:32 • 88864 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

09:27 • 70620 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

08:24 • 122981 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 129639 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 177521 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 166372 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 209697 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 130904 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 134578 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.3 м/с
50 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

26 березня, 03:44 • 96834 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

26 березня, 04:40 • 136006 перегляди
Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

26 березня, 05:45 • 108207 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 139971 перегляди
Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

08:07 • 100385 перегляди
Публікації
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

10:32 • 88791 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

08:24 • 122941 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 139935 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

26 березня, 04:40 • 135968 перегляди
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 209685 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

11:09 • 13263 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

09:14 • 35327 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

08:54 • 37214 перегляди
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 60910 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 72455 перегляди
Актуальне
Експерти про конкурс на керівника “нового ГУБОЗу”: очолить той, хто присягне владі

Експерти про конкурс на керівника “нового ГУБОЗу”: очолить той, хто присягне владі

Київ • УНН

 • 20590 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. Аби стати керівником нового підрозділу з протидії організованим злочинним угрупованням, не потрібно бути професіоналом. Новий підрозділ очолить той, хто складе присягу на вірність керівництву і владі в особі Президента. Так, принаймні, вважає генерал-майор юстиції, експерт з питань державної безпеки Василь Вовк, передає УНН.

“Управління стратегічних розробок та аналізу (УСРа) (так ймовірно буде називатися новий підрозділ по боротьбі з ОЗУ — ред.) може очолити хто завгодно. Зараз почнеться висування кандидатур, вирішення питань, заходи через Адміністрацію Президента, через депутатів, тому що це — дуже "хлібна" посада. Це може бути людина як із системи, так і поза системою. Конкретне прізвище назвати не можна, але буде як на аукціоні — хто запропонує найкращі умови і складе найкращу клятву на відданість керівнику і Президенту — той і стане очільником. Останнім часом на конкурсних відборах правило професіоналізму відпадає”, — сказав він.

Тож, експерт не вірить в успіх боротьби з організованою злочинністю, навіть за умов утворення нового підрозділу.

“Якщо до формування Управління підійдуть серйозно, в чому я глибоко сумніваюсь, то ситуація із оргзлочинністю покращиться. Але я не вірю, що в існуючій структурі один із підрозділів зміг би заново створитися і почати працювати ефективно та агресивно, в хорошому значенні цього слова. Маю сумніви, і дай Бог, щоб я помилявся”, — додав Вовк.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Боротися з ОЗУ поліції заважає корумпованість 

МВС буде вкрай складно сформувати професійний склад управління боротьби з організованою злочинністю, переконаний, у свою чергу, експерт з питань реформування МВС Михайло Цимбалюк.

“Я побоююсь, що до управління потраплять люди, які не дуже позитивно проявили себе у попередній структурі — УБОЗ. Йдеться про тих, хто з тих чи інших причин пройшов переатестацію і "ховається" сьогодні в якихось підрозділах, не оперативних. А склад нового управління мають поповнити тільки ті, хто має досвід оперативної роботи в цьому напрямку. Так от є небезпека, що такі люди пройдуть у новостворену структуру, але позитиву своєю діяльністю не принесуть”, — пояснив він.

Експерт припустив, що “новий ГУБОЗ” (як називають новостворене управління — ред.) може очолити чинний керівник кримінальної поліції України В’ячеслав Аброськін.

“На сьогодні говорять про таку кандидатуру, як Аброськін. Можливо, це буде він, а може й хтось інший. Але мені б хотілося, щоб це була людина, яка має досвід оперативної роботи, насамперед, у боротьбі з організованою злочинністю”, — наголосив Цимбалюк.

Зауважимо, що конкурс на посаду очільника Департаменту стратегічних розробок та відповідних підрозділів у регіонах (так новий підрозділ назвали в МВС — ред.) вже оголошено. У ньому братимуть участь лише працівники поліції.

Нагадаємо, що зараз в Україні, за даними ГПУ та низки профільних експертів, спостерігається сплеск організованої злочинності

Екс-керівник ГУБОЗу Кур, зокрема, переконаний, що рівень злочинності в Україні сьогодні вищий, ніж в 90-ті. 

Також нагадаємо, як писав УНН, Аброськін за рік удвічі збільшив свої статки.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$73.03
Bitcoin
$88,199.10
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.19
Золото
$3,057.66
Ethereum
$2,073.31