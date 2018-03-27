Експерти про конкурс на керівника “нового ГУБОЗу”: очолить той, хто присягне владі

“Управління стратегічних розробок та аналізу (УСРа) (так ймовірно буде називатися новий підрозділ по боротьбі з ОЗУ — ред.) може очолити хто завгодно. Зараз почнеться висування кандидатур, вирішення питань, заходи через Адміністрацію Президента, через депутатів, тому що це — дуже "хлібна" посада. Це може бути людина як із системи, так і поза системою. Конкретне прізвище назвати не можна, але буде як на аукціоні — хто запропонує найкращі умови і складе найкращу клятву на відданість керівнику і Президенту — той і стане очільником. Останнім часом на конкурсних відборах правило професіоналізму відпадає”, — сказав він.

Тож, експерт не вірить в успіх боротьби з організованою злочинністю, навіть за умов утворення нового підрозділу.

“Якщо до формування Управління підійдуть серйозно, в чому я глибоко сумніваюсь, то ситуація із оргзлочинністю покращиться. Але я не вірю, що в існуючій структурі один із підрозділів зміг би заново створитися і почати працювати ефективно та агресивно, в хорошому значенні цього слова. Маю сумніви, і дай Бог, щоб я помилявся”, — додав Вовк.

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МВС буде вкрай складно сформувати професійний склад управління боротьби з організованою злочинністю, переконаний, у свою чергу, експерт з питань реформування МВС Михайло Цимбалюк.

“Я побоююсь, що до управління потраплять люди, які не дуже позитивно проявили себе у попередній структурі — УБОЗ. Йдеться про тих, хто з тих чи інших причин пройшов переатестацію і "ховається" сьогодні в якихось підрозділах, не оперативних. А склад нового управління мають поповнити тільки ті, хто має досвід оперативної роботи в цьому напрямку. Так от є небезпека, що такі люди пройдуть у новостворену структуру, але позитиву своєю діяльністю не принесуть”, — пояснив він.

Експерт припустив, що “новий ГУБОЗ” (як називають новостворене управління — ред.) може очолити чинний керівник кримінальної поліції України В’ячеслав Аброськін.

“На сьогодні говорять про таку кандидатуру, як Аброськін. Можливо, це буде він, а може й хтось інший. Але мені б хотілося, щоб це була людина, яка має досвід оперативної роботи, насамперед, у боротьбі з організованою злочинністю”, — наголосив Цимбалюк.

Зауважимо, що конкурс на посаду очільника Департаменту стратегічних розробок та відповідних підрозділів у регіонах (так новий підрозділ назвали в МВС — ред.) вже оголошено. У ньому братимуть участь лише працівники поліції.

Нагадаємо, що зараз в Україні, за даними ГПУ та низки профільних експертів, спостерігається сплеск організованої злочинності.

Екс-керівник ГУБОЗу Кур, зокрема, переконаний, що рівень злочинності в Україні сьогодні вищий, ніж в 90-ті.

Також нагадаємо, як писав УНН, Аброськін за рік удвічі збільшив свої статки.