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Эксперты о конкурсе на руководителя "нового ГУБОП": возглавит тот, кто даст клятву власти

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 марта. УНН. Чтобы стать руководителем нового подразделения по противодействию организованным преступным группировкам, не нужно быть профессионалом. Новое подразделение возглавит тот, кто принесет присягу на верность руководству и власти в лице Президента. Так, по крайней мере, считает генерал-майор юстиции, эксперт по вопросам государственной безопасности Василий Вовк, передает УНН.

"Управление стратегических разработок и анализа (УСРа) (так вероятно будет называться новое подразделение по борьбе с ОПГ - ред.) может возглавить кто угодно. Сейчас начнется выдвижение кандидатур, решение вопросов, заходы через Администрацию Президента, через депутатов, потому что это - очень "хлебная" должность. Это может быть человек как из системы, так и вне системы. Конкретную фамилию назвать нельзя, но будет как на аукционе - кто предложит лучшие условия и составит лучшую клятву на верность руководителю и Президенту - тот и станет главой. В последнее время на конкурсных отборах правило профессионализма отпадает", - сказал он.

Поэтому эксперт не верит в успех борьбы с организованной преступностью, даже в условиях образования нового подразделения.

"Если к формированию Управления подойдут серьезно, в чем я глубоко сомневаюсь, то ситуация с оргпреступностью улучшится. Но я не верю, что в существующей структуре одно из подразделений смогло бы заново создаться и начать работать эффективно и агрессивно, в хорошем смысле этого слова. Сомневаюсь, и дай Бог, чтобы я ошибался", - добавил Вовк.

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МВД будет крайне сложно сформировать профессиональный состав управления по борьбе с организованной преступностью, убежден, в свою очередь, эксперт по вопросам реформирования МВД Михаил Цимбалюк.

"Я боюсь, что к управлению придут люди, которые не очень положительно проявили себя в предыдущей структуре - УБОП. Речь идет о тех, кто по тем или иным причинам прошел переаттестацию и "прячется" сегодня в каких-то подразделениях, не оперативных. А состав нового управления должны пополнить только те, кто имеет опыт оперативной работы в этом направлении. Так вот есть опасность, что такие люди пройдут в новую структуру, но позитива своей деятельностью не принесут", - пояснил он.

Эксперт предположил, что "новый ГУБОП" (как называют новое управление - ред.) может возглавить действующий руководитель криминальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

"На сегодня говорят о такой кандидатуре, как Аброськин. Возможно, это будет он, а может и другой. Но мне бы хотелось, чтобы это был человек, который имеет опыт оперативной работы, прежде всего, в борьбе с организованной преступностью", - подчеркнул Цимбалюк.

Заметим, что конкурс на должность главы Департамента стратегических разработок и соответствующих подразделений в регионах (так новое подразделение назвали в МВД - ред.) уже объявлен. В нем примут участие только сотрудники полиции.

Напомним, что сейчас в Украине, по данным ГПУ и ряда профильных экспертов, наблюдается всплеск организованной преступности.

Экс-руководитель ГУБОП Кур, в частности, убежден, что уровень преступности в Украине сегодня выше, чем в 90-е.

Также напомним, как писал УНН, Аброськин за год вдвое увеличил свое состояние.

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