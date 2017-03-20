Експерти пояснили "пасивність" коливання гривні після рішення МВФ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Міжнародний валютний фонд відклав запланований на 20 березня розгляд питання про надання Україні чергового четвертого траншу в розмірі 1 млрд доларів, проте міжбанківський валютний ринок (МВР) поки що ніяк не відреагував на несподіване рішення МВФ, передає УНН з посиланням на Курс Денег.
Зазначається, МВФ зажадав від Міністерства фінансів надати розрахунки економічних наслідків від запровадження торгової і транспортної блокади окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО). Кабмін прорахував два варіанти розвитку ситуації. У разі оптимістичного сценарію очікується зростання курсу долара до 30 гривень; якщо ж буде реалізовано песимістичний сценарій, то долар може підскочити до 33 гривень.
Повідомляється, що станом на сьогодні міжбанківський валютний ринок (МВР) поки що ніяк не відреагував на несподіване рішення МВФ. Тому котирування позиції “бід” та позиції “оффер” коливаються в межах 4 копійок.
Експерти зазначили, одна з причин такої пасивності валютного ринку — це наближення кінця місяця та кварталу. В умовах, коли Національний банк продовжує політику стиснення гривневої ліквідності, потреба в національній валюті з одного боку змушує експортерів продавати валютну виручку, з іншого — попит на валюту з боку потенційних покупців поки незначний.
Також експерти зазначають, що ринок на фоні відносної стабільності, не поспішає реагувати на негатив. Крім того, більшість учасників ринку вважає, що це тимчасові труднощі, і українське керівництво зробить все, щоб отримати довгоочікуваний транш.
За словами експертів у березні-квітні раніше курс долара завжди просідав під впливом “сезонних чинників”. Цього року може не бути зниження але й зростання зараз курсу долара також не чекають.
Також вони зауважили, що на готівковому ринку пропозиція валюти від населення в останні місяці стабільно перевищує попит, що видно за даними НБУ з купівлі-продажу валюти банками.
Нагадаємо, у МВФ розраховують, що Україна за кілька днів надасть оновлені макропрогнози.
Як повідомляв УНН, питання надання траншу Україні зникло з порядку денного Ради директорів МВФ.