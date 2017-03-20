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Эксперты объяснили "пассивность" колебания гривны после решения МВФ

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КИЕВ. 20 марта. УНН. Международный валютный фонд отложил запланированное на 20 марта рассмотрение вопроса о предоставлении Украине очередного четвертого транша в размере 1 млрд долларов, однако межбанковский валютный рынок (МВР) пока никак не отреагировал на неожиданное решение МВФ, передает УНН со ссылкой на Курс Денег.

Отмечается, что МВФ потребовал от Министерства финансов предоставить расчеты экономических последствий введения торговой и транспортной блокады отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Кабмин просчитал два варианта развития ситуации. В случае оптимистического сценария ожидается рост курса доллара до 30 гривен; если же будет реализован пессимистический сценарий, то доллар может подскочить до 33 гривен.

Сообщается, что на сегодня межбанковский валютный рынок (МВР) пока никак не отреагировал на неожиданное решение МВФ. Поэтому котировки позиции "бед" и позиции "оффер" колеблются в пределах 4 копеек.

Эксперты отметили, что одна из причин такой пассивности валютного рынка - это приближение конца месяца и квартала. В условиях, когда Национальный банк продолжает политику сжатия гривневой ликвидности, потребность в национальной валюте с одной стороны заставляет экспортеров продавать валютную выручку, с другой - спрос на валюту со стороны потенциальных покупателей пока незначителен.

Также эксперты отмечают, что рынок на фоне относительной стабильности, не спешит реагировать на негатив. Кроме того, большинство участников рынка считает, что это временные трудности, и украинское руководство сделает все, чтобы получить долгожданный транш.

По словам экспертов, в марте-апреле ранее курс доллара всегда проседал под влиянием "сезонных факторов". В этом году может не быть снижения, но и роста курса доллара сейчас также не ждут.

Также они отметили, что на наличном рынке предложение валюты от населения в последние месяцы стабильно превышает спрос, что видно по данным НБУ по купле-продаже валюты банками.

Напомним, в МВФ рассчитывают, что Украина за несколько дней предоставит обновленные макропрогнозы.

Как сообщал УНН, вопрос предоставления транша Украине исчез из повестки дня Совета директоров МВФ.

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