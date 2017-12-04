Експерти повідомили, як змінилася вартість квартир у новобудовах за останній місяць
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Середня вартість квартир у новобудовах Києва у листопаді 2017 року становила 23608 грн/кв.м. Порівняно з жовтнем, середня вартість виросла на 1,2%, при показнику рівня похибки ± 1,7%. Про це УНН повідомляє з посиланням на аналітичний звіт спеціалізованого порталу столична нерухомість.
За рік середня вартість 1 кв. м квартир у новобудовах Києва виросла на 1,4%. З січня 2017 р. – на 1,3%.
Зменшення середніх цін минулого місяця спостерігалося у Солом’янському – на 2,6%, Оболонському на 1,1% та у Дніпровському – на 0,2%. В інших районах ріст становив від 0,3% у Печерському, до 5,6% у Подільському.
Як повідомляв УНН, експерти вважають, що житло, а надто новобудови, є найкращою сферою інвестування для населення, особливо в умовах нестабільності банківської системи.
Особливу увагу експерти радять звернути на житло у новобудовах, які зводяться надійними забудовниками з досвідом реалізації багатьох проектів, як наприклад ПрАТ “ХК “Київміськбуд”, який має понад 60-річну історію роботи. Крім того “Київміськбуд” має кілька партнерських кредитних програм. “Від мрій — до дій” з ПАТ “Кристалбанк”, позика в якій починається з 5% річних, та з АБ “Укргазбанк”, в якому можна оформити кредит від 7% річних.