Эксперты сообщили, как изменилась стоимость квартир в новостройках за последний месяц
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Средняя стоимость квартир в новостройках Киева в ноябре 2017 года составила 23608 грн/кв.м. По сравнению с октябрем, средняя стоимость выросла на 1,2%, при показателе уровня погрешности ± 1,7%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на аналитический отчет специализированного портала Столичная недвижимость.
За год средняя стоимость 1 кв. м квартир в новостройках Киева выросла на 1,4%. С января 2017 года - на 1,3%.
Уменьшение средних цен в прошлом месяце наблюдалось в Соломенском - на 2,6%, Оболонском на 1,1% и в Днепровском - на 0,2%. В других районах рост составил от 0,3% в Печерском, до 5,6% в Подольском.
Как сообщал УНН, эксперты считают, что жилье, особенно новостройки, является лучшей сферой инвестирования для населения, особенно в условиях нестабильности банковской системы.
Особое внимание эксперты советуют обратить на жилье в новостройках, которые возводятся надежными застройщиками с опытом реализации многих проектов, например ЧАО "ХК "Киевгорстрой", которое имеет более 60-летнюю историю работы. Кроме того "Киевгорстрой" имеет несколько партнерских кредитных программ. "От мечты - к действиям" с ПАО "Кристалбанк", заем начинается с 5% годовых, и с АБ "Укргазбанк", в котором можно оформить кредит от 7% годовых.