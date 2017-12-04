Эксперты сообщили, как изменилась стоимость квартир в новостройках за последний месяц

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Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 66012 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 43074 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 105915 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 107429 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 124945 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 105190 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107185 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113038 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117345 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123153 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Эксперты сообщили, как изменилась стоимость квартир в новостройках за последний месяц

Эксперты сообщили, как изменилась стоимость квартир в новостройках за последний месяц

Киев  •  УНН

 • 10127 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Средняя стоимость квартир в новостройках Киева в ноябре 2017 года составила 23608 грн/кв.м. По сравнению с октябрем, средняя стоимость выросла на 1,2%, при показателе уровня погрешности ± 1,7%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на аналитический отчет специализированного портала Столичная недвижимость.

За год средняя стоимость 1 кв. м квартир в новостройках Киева выросла на 1,4%. С января 2017 года - на 1,3%.

Уменьшение средних цен в прошлом месяце наблюдалось в Соломенском - на 2,6%, Оболонском на 1,1% и в Днепровском - на 0,2%. В других районах рост составил от 0,3% в Печерском, до 5,6% в Подольском.

Как сообщал УНН, эксперты считают, что жилье, особенно новостройки, является лучшей сферой инвестирования для населения, особенно в условиях нестабильности банковской системы.

Особое внимание эксперты советуют обратить на жилье в новостройках, которые возводятся надежными застройщиками с опытом реализации многих проектов, например ЧАО "ХК "Киевгорстрой", которое имеет более 60-летнюю историю работы. Кроме того "Киевгорстрой" имеет несколько партнерских кредитных программ. "От мечты - к действиям" с ПАО "Кристалбанк", заем начинается с 5% годовых, и с АБ "Укргазбанк", в котором можно оформить кредит от 7% годовых.

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