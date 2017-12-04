Эксперты сообщили, как изменилась стоимость квартир в новостройках за последний месяц

За год средняя стоимость 1 кв. м квартир в новостройках Киева выросла на 1,4%. С января 2017 года - на 1,3%.

Уменьшение средних цен в прошлом месяце наблюдалось в Соломенском - на 2,6%, Оболонском на 1,1% и в Днепровском - на 0,2%. В других районах рост составил от 0,3% в Печерском, до 5,6% в Подольском.

Как сообщал УНН, эксперты считают, что жилье, особенно новостройки, является лучшей сферой инвестирования для населения, особенно в условиях нестабильности банковской системы.

Особое внимание эксперты советуют обратить на жилье в новостройках, которые возводятся надежными застройщиками с опытом реализации многих проектов, например ЧАО "ХК "Киевгорстрой", которое имеет более 60-летнюю историю работы. Кроме того "Киевгорстрой" имеет несколько партнерских кредитных программ. "От мечты - к действиям" с ПАО "Кристалбанк", заем начинается с 5% годовых, и с АБ "Укргазбанк", в котором можно оформить кредит от 7% годовых.