Експерти назвали суму середнього зростання вартості житла у новобудовах
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Середня вартість квадратного метра в новобудовах Києва у вересні становила 24 000 грн/кв. м, що на 900 грн або 3,9% більше, ніж у попередньому місяці. Про це свідчить стастика спеціалізованого порталу з нерухомості Лун.ua, повідомляє УНН.
Мінімальна ціна на квартири в новобудовах Києва становить 16 300 грн/кв. м. Ціна порівняно з попереднім місяцем не змінилась.
За оцінками експертів, вартість житла поступово зростатиме, адже зростає собівартість будівництва.
Нагадаємо, директор Департаменту продажів і маркетингу ХК "Київміськбуд" Тетяна Маркова розповіла, що в новобудовах "Київміськбуду" вартість квадратного метра коливається від 399 дол. у введеному в експлуатацію будинку в с. Тарасівка Києво-Святошинського району до 1 472 дол. в ЖК "Manhattan city". Середня вартість "квадрата" в житлових комплексах компанії - 800 дол.
"У "Київміськбуді" найбільший вибір квартир і комерційної нерухомості. Ми проектуємо наші новобудови з урахуванням різного фінансового становища людей, пропонуємо розстрочку платежів на весь період будівництва, а також наші банки-партнери ввели кілька різних іпотечних програм кредитування. Сьогодні найменшу квартиру-студію можна купити за 365 040 грн (14 601 дол.)", - розповіла Маркова.