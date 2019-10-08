Эксперты назвали сумму среднего роста стоимости жилья в новостройках
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Киева в сентябре составила 24000 грн/кв. м, что на 900 грн или 3,9% больше, чем в предыдущем месяце. Об этом свидетельствует стастика специализированного портала по недвижимости ЛУН.ua, сообщает УНН.
Минимальная цена на квартиры в новостройках Киева составляет 16300 грн/кв. м. Цена по сравнению с предыдущим месяцем не изменилась.
По оценкам экспертов, стоимость жилья постепенно будет расти, ведь растет себестоимость строительства.
Напомним, директор Департамента продаж и маркетинга ХК “Киевгорстрой” Татьяна Маркова рассказала, что в новостройках “Киевгорстроя” стоимость квадратного метра колеблется от 399 долл. в введенном в эксплуатацию доме в с. Тарасовка Киево-Святошинского района до 1472 долл. в ЖК “Manhattan city”. Средняя стоимость “квадрата” в жилых комплексах компании — 800 долл.
"В "Киевгорстрое" самый большой выбор квартир и коммерческой недвижимости. Мы проектируем наши новостройки с учетом различного финансового положения людей, предлагаем рассрочку платежей на весь период строительства, а также наши банки-партнеры ввели несколько различных ипотечных программ кредитования. Сегодня самую маленькую квартиру-студию можно купить за 365 040 грн (14 601 долл.)”, - рассказала Маркова.