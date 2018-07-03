Експерти назвали середню вартість житла у столиці на початок липня

За рік середня вартість 1 кв. м квартир у новобудовах Києва зросла на 1,6%. З січня 2018 зменшилась – на 1,3%. Зменшення середніх цін в минулому місяці спостерігалося в Шевченківському (на 4%), Голосіївському (на 2,4%), в Дарницькому (на 0,1%).

В Оболонському районі – без зміни. В інших районах зростання становило від 0,2% в Деснянському до 1,4% в Подільському.

Нагадаємо, великі забудовники, такі як, наприклад, "Київміськбуд", пропонують інвесторам низку фінансових інструментів, які дають можливість придбати житло на вигідних умовах. Йдеться про іпотеку, розстрочку або ж знижки за умов стовідсоткової оплати.

Наприклад, у житловому комплексі бізнес-класу на вулиці Лейпцизькій, 13 у столиці можна отримати знижку до 25% на окремі квартири. Подібні пропозиції діють і в інших комплексах, зведених холдингом.