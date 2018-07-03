Эксперты назвали среднюю стоимость жилья в столице на начало июля

За год средняя стоимость 1 кв. м квартир в новостройках Киева выросла на 1,6%. С января 2018 года уменьшилась - на 1,3%. Уменьшение средних цен в прошедшем месяце наблюдалось в Шевченковском (на 4%), Голосеевском (на 2,4%), в Дарницком (на 0,1%) районах.

В Оболонском районе - без изменения. В других районах рост составил от 0,2% в Деснянском до 1,4% в Подольском.

Напомним, крупные застройщики, такие как, например, "Киевгорстрой", предлагают инвесторам ряд финансовых инструментов, которые дают возможность приобрести жилье на выгодных условиях. Речь идет об ипотеке, рассрочке или скидке в условиях стопроцентной оплаты.

Например, в жилом комплексе бизнес-класса на улице Лейпцигской, 13 в столице можно получить скидку до 25% на отдельные квартиры. Подобные предложения действуют и в других комплексах, возведенных холдингом.