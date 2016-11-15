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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Експерти назвали середню вартість квадратного метру житла у столиці в листопаді

Експерти назвали середню вартість квадратного метру житла у столиці в листопаді

Київ • УНН

 • 8163 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Середня вартість квадратного метру у новобудовах столиці у доларовому еквіваленті, на початку листопада, становила 1 045 доларів США. Про це УНН повідомляє з посиланням на статистичні дані SV-Development.

Традиційно найдорожчим залишається Печерський район столиці 1 492 доларів, а найдешевшим – Деснянський район де вартість становить 830 дол.

За останні тижні суттєвих коливань у вартості житла не спостерігається.

Нагадаємо, експерти вважають, що житло, а надто новобудови, є найкращою сферою інвестування для населення, особливо в умовах нестабільності банківської системи.

Особливу увагу експерти радять звернути на житло у новобудовах, які зводяться надійними забудовниками з досвідом реалізації багатьох проектів, як наприклад ПАТ “ХК “Київміськбуд”, який має понад 60-річну історію роботи. Тим більше, що за словами голови правління — президента холдингу Ігоря Кушніра, вартість нерухомості, яку зводить компанія, зафіксована у гривні і іншого бути не може.

“Ціна у нас зафіксована в гривні і по-іншому не буде. Це і відрізняє „Київміськбуд“ — безпосередньо ми не прив’язані до долара, за рахунок чого виграємо у інших будівельних компаній. Так, ми змушені в деяких моментах піднімати ціну, тому що через курс долара дорожчають будівельні матеріали. Але якщо за останній час долар виріс в 3 рази, то будматеріали подорожчали тільки на 60%”, — наголосив І.Кушнір.

Українські Національні Новини

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