Експерти назвали середню вартість квадратного метру житла у столиці в листопаді
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Середня вартість квадратного метру у новобудовах столиці у доларовому еквіваленті, на початку листопада, становила 1 045 доларів США. Про це УНН повідомляє з посиланням на статистичні дані SV-Development.
Традиційно найдорожчим залишається Печерський район столиці 1 492 доларів, а найдешевшим – Деснянський район де вартість становить 830 дол.
За останні тижні суттєвих коливань у вартості житла не спостерігається.
Нагадаємо, експерти вважають, що житло, а надто новобудови, є найкращою сферою інвестування для населення, особливо в умовах нестабільності банківської системи.
Особливу увагу експерти радять звернути на житло у новобудовах, які зводяться надійними забудовниками з досвідом реалізації багатьох проектів, як наприклад ПАТ “ХК “Київміськбуд”, який має понад 60-річну історію роботи. Тим більше, що за словами голови правління — президента холдингу Ігоря Кушніра, вартість нерухомості, яку зводить компанія, зафіксована у гривні і іншого бути не може.
“Ціна у нас зафіксована в гривні і по-іншому не буде. Це і відрізняє „Київміськбуд“ — безпосередньо ми не прив’язані до долара, за рахунок чого виграємо у інших будівельних компаній. Так, ми змушені в деяких моментах піднімати ціну, тому що через курс долара дорожчають будівельні матеріали. Але якщо за останній час долар виріс в 3 рази, то будматеріали подорожчали тільки на 60%”, — наголосив І.Кушнір.