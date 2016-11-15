Эксперты назвали среднюю стоимость квадратного метра жилья в столице в ноябре
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках столицы в долларовом эквиваленте, в начале ноября, составила 1045 долл. США. Об этом УНН сообщает со ссылкой на статистические данные SV-Development.
Традиционно самым дорогим остается Печерский район столицы 1492 долл., а самым дешевым - Деснянский район где стоимость составляет 830 долл.
За последние недели существенных колебаний в стоимости жилья не наблюдается.
Напомним, эксперты считают, что жилье, особенно новостройки, является лучшей сферой инвестирования для населения, особенно в условиях нестабильности банковской системы.
Особое внимание эксперты советуют обратить на жилье в новостройках, которые возводятся надежными застройщиками с опытом реализации многих проектов, как например ПАО “ХК “Киевгорстрой”, который имеет более чем 60-летнюю историю работы. Тем более, что по словам главы правления — президента холдинга Игоря Кушнира, стоимость недвижимости, которую возводит компания, зафиксирована в гривне и по другому быть не может.
“Цена у нас зафиксирована в гривне и по-другому не будет. Это и отличает “Киевгорстрой” — непосредственно мы не привязаны к доллару, за счет чего выигрываем у других строительных компаний. Да, мы вынуждены в некоторых моментах поднимать цену, потому что из-за курса доллара дорожают строительные материалы. Но если за последнее время доллар вырос в 3 раза, то стройматериалы подорожали только на 60%”, — подчеркнул И.Кушнир.