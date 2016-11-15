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15 марта, 19:03 • 109610 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 150930 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 127906 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 121132 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107225 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102631 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 97620 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 127571 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 128984 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127489 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Актуальное
Эксперты назвали среднюю стоимость квадратного метра жилья в столице в ноябре

Эксперты назвали среднюю стоимость квадратного метра жилья в столице в ноябре

Киев • УНН

 • 8163 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках столицы в долларовом эквиваленте, в начале ноября, составила 1045 долл. США. Об этом УНН сообщает со ссылкой на статистические данные SV-Development.

Традиционно самым дорогим остается Печерский район столицы 1492 долл., а самым дешевым - Деснянский район где стоимость составляет 830 долл.

За последние недели существенных колебаний в стоимости жилья не наблюдается.

Напомним, эксперты считают, что жилье, особенно новостройки, является лучшей сферой инвестирования для населения, особенно в условиях нестабильности банковской системы.

Особое внимание эксперты советуют обратить на жилье в новостройках, которые возводятся надежными застройщиками с опытом реализации многих проектов, как например ПАО “ХК “Киевгорстрой”, который имеет более чем 60-летнюю историю работы. Тем более, что по словам главы правления — президента холдинга Игоря Кушнира, стоимость недвижимости, которую возводит компания, зафиксирована в гривне и по другому быть не может.

“Цена у нас зафиксирована в гривне и по-другому не будет. Это и отличает “Киевгорстрой” — непосредственно мы не привязаны к доллару, за счет чего выигрываем у других строительных компаний. Да, мы вынуждены в некоторых моментах поднимать цену, потому что из-за курса доллара дорожают строительные материалы. Но если за последнее время доллар вырос в 3 раза, то стройматериалы подорожали только на 60%”, — подчеркнул И.Кушнир.

Украинские Национальные Новости

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