Експерти назвали головну причину нестачі шкіл та садочків у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. За словами кандидата у мери Києва Ірини Верещук, дітям столиці сьогодні не вистачає 57 шкіл та близько 70 садочків. І віднайти фінансування на ці потреби можливо, якщо, наприклад, не переплачувати за реконструкцію Шулявського мосту. Експерти теж констатують проблему відсутності достатньої освітньої інфраструктури у Києві, вбачаючи основне її джерело у хаотичній забудові міста.
"Так, проблема є, дійсно не вистачає ані садочків, ані шкіл. Тому що йде хаотична забудова міста Києва і забудовники не виконують свою соціальну роль – разом з будинками не будують школи і садочки. Зобов’язати їх це робити можна шляхом схвалення закону", - каже експерт з питань освіти Андрій Черних.
За його словами, фінансувати будівництво нових шкіл і садочків могла б і столична влада самостійно, але не робить цього із невідомих причин.
Проблема нестачі шкіл у столиці набуває особливої гостроти в умовах пандемії коронавірусу, пояснює, своєю чергою, головна експертка групи реанімаційного пакету реформ "Наука, технології, інновації" Наталія Шульга.
"У нас є проблема недостатньої кількості шкіл, ще й у тому плані, якщо виходити з санітарних норм. Особливо під час епідемії, коли бажано мати не наповнені класи, не по 30 дітей, а не більше 15. Тож виникає питання, яким чином це організовувати", - каже вона.
На думку Шульги, корінь проблеми зі школами та їх нестачею лежить у тому, що забудовників нових мікрорайонів не зобов'язують будувати освітні об'єкти.
"У нас є нові мікрорайони, які, на жаль, здаються без соціальної інфраструктури. Це помилка і тих, хто вкладає кошти у будівництво таких мікрорайонів – громадян, які не слідкують, щоб спочатку була інфраструктура, а потім житло. А будівельники не будують школи і покарань за це немає", - пояснила експерт.
Покращити ситуацію могли б зміни, наприклад, до законодавства, яким доцільно було б передбачити послідовність будівництва – спочатку дорожня і соціальна інфраструктура, а потом вже житло.
"Але є потужне лобі будівельників і вони не вважають за потрібне виконувати інвестиційні договори. Бо коли підписуються інвестиційні договори – вони завжди включають соціальну інфраструктуру. Тому питання їх невиконання стосується напряму будівельних компаній", - зауважила вона.
Як писав УНН, за останні 5-6 років у столиці побудували або реконструювали тільки 8 шкіл. Хоча сам мер Віталій Кличко неодноразово заявляв, що задовольнити потребу міста можна лише за умов введення в експлуатацію 10 нових шкіл щороку.
Нагадаємо, за словами народного депутата Ірини Верещук, за переплачені на проекті реконструкції Шулявського мосту кошти, можна було б побудувати 7 нових шкіл для киян.