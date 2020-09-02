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Эксперты назвали главную причину нехватки школ и садиков в Киеве

Киев • УНН

 • 18952 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. По словам кандидата в мэры Киева Ирины Верещук, детям столицы  сегодня не хватает 57 школ и около 70 садов. И найти финансирование на эти цели возможно, если, например, не переплачивать за реконструкцию Шулявского моста. Эксперты тоже констатируют проблему отсутствия достаточной образовательной инфраструктуры в Киеве, видя основной ее источник в хаотичной застройке города.

Эксперты назвали главную причину нехватки школ и садиков в Киеве

"Да, проблема есть, действительно не хватает ни садов, ни школ. Потому что идет хаотичная застройка города Киева и застройщики не выполняют свою социальную роль - вместе с домами не строят школы и садики. Обязать их это делать можно путем принятия закона", - говорит эксперт по вопросам образования Андрей Черных.

По его словам, финансировать строительство новых школ и садиков могла бы и столичная власть самостоятельно, но не делает этого по неизвестным причинам.

Проблема нехватки школ в столице приобретает особой остроты в условиях пандемии коронавируса, объясняет, в свою очередь, главная експертка группы реанимационного пакета реформ "Наука, технологии, инновации" Наталья Шульга.

"У нас есть проблема недостаточного количества школ, еще и в том плане, если исходить из санитарных норм. Особенно во время эпидемии, когда желательно иметь не заполненные классы, не по 30 детей, а не больше 15. Поэтому возникает вопрос, каким образом это организовывать", - говорит она.

По мнению Шульги, корень проблемы со школами и их нехватки лежит в том, что застройщиков новых микрорайонов не обязывают строить образовательные объекты.

"У нас есть новые микрорайоны, которые, к сожалению, сдаются без социальной инфраструктуры. Это ошибка и тех, кто вкладывает средства в строительство таких микрорайонов - граждан, которые не следят, чтобы сначала была инфраструктура, а потом жилье. А строители не строят школы и наказаний за это нет", - пояснила эксперт.

Улучшить ситуацию могли бы изменения, например, в законодательстве, которым целесообразно было бы предусмотреть последовательность строительства - сначала дорожная и социальная инфраструктура, а потом уже жилье.

"Но есть мощное лобби строителей и они не считают нужным выполнять инвестиционные договоры. Потому что когда подписываются инвестиционные договоры - они всегда включают социальную инфраструктуру. Поэтому вопрос их невыполнения касается направления строительных компаний", - отметила она.

Как писал УНН, за последние 5-6 лет в столице построили или реконструировали только 8 школ. Хотя сам мэр Виталий Кличко неоднократно заявлял, что удовлетворить потребность города можно лишь при условии введения в эксплуатацию 10 новых школ ежегодно.

Напомним, по словам народного депутата Ирины Верещук, за переплаченные на проекте реконструкции Шулявского моста средства, можно было бы построить 7 новых школ для киевлян.

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