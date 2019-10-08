Експерт з ЄС заявив про неповну відповідність закону про оцінку впливу на довкілля євродирективі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Закон про оцінку впливу на довкілля не повністю відображає положення Директиви ЄС, тож це законодавство варто вдосконалити. На цьому наголосив почесний директор Європейської Комісії, експерт Джордж Кремліс на першому засіданні робочої групи щодо підготовки проектів законів про внесення змін до ЗУ "Про стратегічну екологічну оцінку" та "Про оцінку впливу на довкілля" у комітеті з питань екологічної політики та природокористування, передає кореспондент УНН.
"У поправках до ЗУ "Про оцінку впливу на довкілля" необхідно зосередитись на ключових питаннях, а саме: як вдосконалити процес оцінки впливу на довкілля та як можна побороти корупцію. Одна процедура йде пліч-о-пліч з іншою, і якщо ви піднімете якість процесу, ви поборете корупцію", - сказав Кремліс.
Як вказано, експерт "послався на текст Директиви ЄС про оцінку впливу на довкілля 2014 року, яка почала діяти у травні 2017 року та зазначив, що Закон України "Про оцінку впливу на довкілля" не повністю відображає положення цієї Директиви".
"Існує нагальна проблема та необхідність змін законодавства. Прошу сконсолідувати зусилля у цьому напрямку та надати до Комітету письмові пропозиції щодо підготовки проектів законів", - зазначив голова комітету Олег Бондаренко.
Нагадаємо, Рада ухвалила законопроект про стратегічну екологічну оцінку у 2018 році.