Эксперт по ЕС заявил о неполном соответствии закона об оценке воздействия на окружающую среду евродирективе

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
08:48 • 21289 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

06:12 • 37615 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 52367 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 93729 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 154091 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 153851 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 210472 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 200285 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 427856 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 232446 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+6°
3м/с
49%
Популярные новости

Трамп, путин и Си делят мир на сферы влияния - бывший глава MI6

6 апреля, 02:06 • 32750 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

6 апреля, 03:30 • 37799 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

6 апреля, 03:51 • 34758 просмотра

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

08:19 • 29513 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

08:59 • 16974 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 183786 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 169832 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 256517 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 427856 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 531091 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 93729 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 56447 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 54462 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 60871 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 91221 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Эксперт по ЕС заявил о неполном соответствии закона об оценке воздействия на окружающую среду евродирективе

Киев • УНН

 • 13791 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. Закон об оценке воздействия на окружающую среду не полностью отражает положения Директивы ЕС, поэтому это законодательство следует усовершенствовать. Об этом заявил почетный директор Европейской Комиссии, эксперт Джордж Кремлис на первом заседании рабочей группы по подготовке проектов законов о внесении изменений в ЗУ "О стратегической экологической оценке" и "Об оценке воздействия на окружающую среду" в комитете по вопросам экологической политики и природопользования, передает корреспондент УНН.

Эксперт по ЕС заявил о неполном соответствии закона об оценке воздействия на окружающую среду евродирективе

"В поправках к ЗУ "Об оценке воздействия на окружающую среду" необходимо сосредоточиться на ключевых вопросах, а именно: как усовершенствовать процесс оценки воздействия на окружающую среду и как можно побороть коррупцию. Одна процедура идет бок о бок с другой, и если вы поднимете качество процесса, вы поборете коррупцию", - сказал Кремлис.

Как указано, эксперт "сослался на текст Директивы ЕС об оценке воздействия на окружающую среду 2014 года, которая начала действовать в мае 2017 года и отметил, что Закон Украины "Об оценке воздействия на окружающую среду" не полностью отражает положение этой Директивы".

"Существует насущная проблема и необходимость изменений законодательства. Прошу консолидировать усилия в этом направлении и предоставить в Комитет письменные предложения по подготовке проектов законов", - отметил председатель комитета Олег Бондаренко.

Напомним, Рада приняла законопроект о стратегической экологической оценке в 2018 году.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,068.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,791.00