Эксперт по ЕС заявил о неполном соответствии закона об оценке воздействия на окружающую среду евродирективе
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Закон об оценке воздействия на окружающую среду не полностью отражает положения Директивы ЕС, поэтому это законодательство следует усовершенствовать. Об этом заявил почетный директор Европейской Комиссии, эксперт Джордж Кремлис на первом заседании рабочей группы по подготовке проектов законов о внесении изменений в ЗУ "О стратегической экологической оценке" и "Об оценке воздействия на окружающую среду" в комитете по вопросам экологической политики и природопользования, передает корреспондент УНН.
"В поправках к ЗУ "Об оценке воздействия на окружающую среду" необходимо сосредоточиться на ключевых вопросах, а именно: как усовершенствовать процесс оценки воздействия на окружающую среду и как можно побороть коррупцию. Одна процедура идет бок о бок с другой, и если вы поднимете качество процесса, вы поборете коррупцию", - сказал Кремлис.
Как указано, эксперт "сослался на текст Директивы ЕС об оценке воздействия на окружающую среду 2014 года, которая начала действовать в мае 2017 года и отметил, что Закон Украины "Об оценке воздействия на окружающую среду" не полностью отражает положение этой Директивы".
"Существует насущная проблема и необходимость изменений законодательства. Прошу консолидировать усилия в этом направлении и предоставить в Комитет письменные предложения по подготовке проектов законов", - отметил председатель комитета Олег Бондаренко.
Напомним, Рада приняла законопроект о стратегической экологической оценке в 2018 году.