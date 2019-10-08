Эксперт по ЕС заявил о неполном соответствии закона об оценке воздействия на окружающую среду евродирективе

КИЕВ. 8 октября. УНН. Закон об оценке воздействия на окружающую среду не полностью отражает положения Директивы ЕС, поэтому это законодательство следует усовершенствовать. Об этом заявил почетный директор Европейской Комиссии, эксперт Джордж Кремлис на первом заседании рабочей группы по подготовке проектов законов о внесении изменений в ЗУ "О стратегической экологической оценке" и "Об оценке воздействия на окружающую среду" в комитете по вопросам экологической политики и природопользования, передает корреспондент УНН.