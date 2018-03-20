Рада ухвалила законопроект про стратегічну екологічну оцінку
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Верховна Рада ухвалила законопроект про стратегічну екологічну оцінку. Відповідну урядову ініціативу підтримали 233 народних депутати, передає кореспондент УНН.
Згідно із законом, здійснення стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного планування виключає необхідність проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи такого документа.
Закон регулює відносини у сфері оцінки наслідків для довкілля, виконання документів державного планування та поширюється на документи державного планування, які стосуються сільського господарства, лісового господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, поводження з відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, телекомунікацій, туризму, містобудування або землеустрою (схеми) та виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об’єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі, крім тих, що стосуються створення або розширення територій та об’єктів природно-заповідного фонду.
При цьому закон не поширюється на документи державного планування, які стосуються національної безпеки та надзвичайних ситуацій, бюджети, бюджетні програми та фінансові плани, а також програми економічного і соціального розвитку АР Крим, областей, районів та міст, сіл та селищ на короткостроковий період.
Як повідомляв УНН, 20 березня Верховна Рада затвердила порядок денний восьмої сесії.