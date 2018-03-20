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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 11730 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 16408 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 62789 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 73716 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101841 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 109085 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116505 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Рада приняла законопроект о стратегической экологической оценке

Рада приняла законопроект о стратегической экологической оценке

Киев  •  УНН

 • 8754 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Верховная Рада приняла законопроект о стратегической экологической оценке. Соответствующую правительственную инициативу поддержали 233 народных депутата, передает корреспондент УНН.

Согласно закону, осуществление стратегической экологической оценки проекта документа государственного планирования исключает необходимость проведения государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы такого документа.

Закон регулирует отношения в сфере оценки последствий для окружающей среды, выполнения документов государственного планирования и распространяется на документы государственного планирования, касающихся сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыбного хозяйства, энергетики, промышленности, транспорта, обращения с отходами, использования водных ресурсов, охраны окружающей среды, телекоммуникаций, туризма, градостроительства или землеустройства и выполнение которых будет предусматривать реализацию видов деятельности (или содержащие виды деятельности и объекты), по которым законодательством предусмотрено осуществление процедуры оценки воздействия на окружающую среду, или которые требуют оценки, учитывая возможные последствия для территорий и объектов природно-заповедного фонда и экологической сети, кроме тех, которые касаются создания или расширения территорий и объектов природно-заповедного фонда.

При этом закон не распространяется на документы государственного планирования, касающихся национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций, бюджеты, бюджетные программы и финансовые планы, а также программы экономического и социального развития АР Крым, областей, районов и городов, сел и поселков на краткосрочный период.

Как сообщал УНН, 20 марта Верховная Рада утвердила повестку дня восьмой сессии.

Украинские Национальные Новости

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