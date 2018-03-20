Рада приняла законопроект о стратегической экологической оценке

Согласно закону, осуществление стратегической экологической оценки проекта документа государственного планирования исключает необходимость проведения государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы такого документа.

Закон регулирует отношения в сфере оценки последствий для окружающей среды, выполнения документов государственного планирования и распространяется на документы государственного планирования, касающихся сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыбного хозяйства, энергетики, промышленности, транспорта, обращения с отходами, использования водных ресурсов, охраны окружающей среды, телекоммуникаций, туризма, градостроительства или землеустройства и выполнение которых будет предусматривать реализацию видов деятельности (или содержащие виды деятельности и объекты), по которым законодательством предусмотрено осуществление процедуры оценки воздействия на окружающую среду, или которые требуют оценки, учитывая возможные последствия для территорий и объектов природно-заповедного фонда и экологической сети, кроме тех, которые касаются создания или расширения территорий и объектов природно-заповедного фонда.

При этом закон не распространяется на документы государственного планирования, касающихся национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций, бюджеты, бюджетные программы и финансовые планы, а также программы экономического и социального развития АР Крым, областей, районов и городов, сел и поселков на краткосрочный период.

Как сообщал УНН, 20 марта Верховная Рада утвердила повестку дня восьмой сессии.