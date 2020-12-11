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Експерт з туризму: після заяви про локдаун почався активний продаж турів

Експерт з туризму: після заяви про локдаун почався активний продаж турів

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Після заяви уряду про те, що під час локдауну на "зимові канікули" не зупинятиметься авіасполучення, в Україні почався активний продаж турів, як на найближчі дати, так і на Новий рік. Про це в коментарі УНН сказав президент Української асоціації туристичних агентств України Антон Рудич.

"Зараз ситуація активізується після останніх заяв уряду і Президента, коли розповіли, що авіасполучення закриватися не буде (під час локдауну - ред.) і взагалі транспорт закриватися не буде в будь-якому випадку. Почався активний продаж турів, як на найближчі (дати - ред.), так і потихеньку почали Новий рік. До цього якраз невизначеність ситуації на Новий рік стримувала продажі. Зараз продажі пішли, і люди почали купувати новорічні тури", - сказав Антон Рудич.

Він зазначив, що вибір турів все ж обмежений через заборони в інших країнах.

"У нас вибір дуже обмежений зараз, тому все дуже просто - найпопулярніша країна - це, природно, Єгипет, але вона і завжди була такою популярною. І в цьому році, звичайно, екзотика теж бере своє - це і Домінікана, і Мальдіви, на які зараз деякі оператори додають рейси. Є Туреччина, звичайно, екскурсійні тури, Емірати, Танзанія - ось ці всі традиційні напрямки, крім гірськолижної Європи", - додав експерт.

Він зазначив, що турагентства не можуть припинити роботу під час локдауну, оскільки авіасполучення є, і вони будуть обслуговувати туристів, які в цей час вилітають.

"Якщо туризм працює, то і ми будемо працювати. Чи будуть вони працювати з офісу, або дистанційно - це питання другорядне і не настільки важливе. Я думаю, що звичайно турагентства з мінімальним потоком людей не є джерелами поширення епідемії, а туристам це зручно. Тому думаю, що нам теж дозволять працювати, тому що у нас в день кілька людей заходить, і забезпечити нормальні умови нерозповсюдження вірусу для нас дуже просто", - сказав Рудич.

Нагадаємо, експерт розповів, куди можна поїхати зустрічати 2021 рік.

Також нагадаємо, уряд підтримав введення жорстких карантинних заходів для боротьби з розповсюдженням COVID-19 в Україні з 8 по 24 січня 2021 року.

Авіасполучення при цьому зупинятися не буде.

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