Эксперт по туризму: после заявления о локдауне началась активная продажа туров

“Сейчас ситуация активизируется после последних заявлений правительства и Президента, когда рассказали, что авиасообщение закрываться не будет (во время локдауна - ред.) и вообще транспорт закрываться не будет в любом случае. Началась активная продажа туров, как на ближайшие (даты - ред.), так и потихоньку начали Новый год. До этого как раз неопределенность ситуации на Новый год сдерживала продажи. Сейчас продажи пошли, и люди начали покупать новогодние туры”, - сказал Антон Рудич.

Он отметил, что выбор туров все же ограничен из-за запретов в других странах.

“У нас выбор крайне ограничен сейчас, поэтому все очень просто - самая популярная страна - это, естественно, Египет, но она и всегда была такой популярной. И в этом году, конечно, экзотика тоже берет свое - это и Доминикана, и Мальдивы, на которые сейчас некоторые операторы добавляют рейсы. Есть Турция, конечно, экскурсионные туры, Эмираты, Танзания - вот эти все традиционные направления, кроме горнолыжной Европы”, - добавил эксперт.

Он отметил, что турагентства не могут прекратить работу во время локдауна, поскольку авиасообщение есть, и они будут обслуживать туристов, которые в это время вылетают.

“Если туризм работает, то и мы будем работать. Будут ли они работать из офиса, либо дистанционно - это вопрос вторичный и не настолько важный. Я думаю, что конечно турагентства с минимальным потоком людей не являются источниками распространения эпидемии, а туристам это удобно. Поэтому думаю, что нам тоже разрешат работать, потому что у нас в день несколько человек заходит, и обеспечить нормальные условия нераспространения вируса для нас очень просто”, - сказал Рудич.

Напомним, эксперт рассказал, куда можно поехать встречать 2021 год.

Также напомним, правительство поддержало введение жестких карантинных мер по борьбе с распространением COVID-19 в Украине с 8 по 24 января 2021 года.

Авиасообщение при этом останавливаться не будет.