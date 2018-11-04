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Експерт з США заявив, що Росія запізнилась зі своїми санкціями

Експерт з США заявив, що Росія запізнилась зі своїми санкціями

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Російські санкції "на день спізнились і на долар не дотягли". Таку думку висловив директор програм в Європі та Євразії Центру Міжнародного приватного підприємництва США СІРЕ Ерік Гонц, передає УНН з посиланням на Голос Америки.

"Росія спізнилась зі своїми санкціями проти України, адже Україна вже зробила багато чого, щоб переорієнтувати свою економіку на Захід", - цитує видання реакцію Гонца на рішення Росії цього тижня запровадити санкції проти України.

З його слів, російські санкції не стали сюрпризом.

"З допомогою ЄС і США український бізнес за останні три - чотири роки справді переорієнтувався у бік Європи і відійшов від Росії. Тому ці санкції, запроваджені наприкінці 2018 року вже запізнілись. Україна запровадила санкції проти росіян, починаючи з 2015 року", - нагадав він.

Хоча Росія і залишається важливим торговельним партнером, провідну роль серед міжнародних торговельних партнерів починає відігравати ЄС, наголосив експерт.

"Якщо подивитись на експорт чи торгівлю між Росією та Україною, Росія все ще залишається найбільшим торговельним партнером серед інших країн, але якщо взяти ЄС загалом, то ЄС є набагато більш важливим компонентом експорту та імпорту до України", - зазначив Гонц.

Зокрема, багато було зроблено, щоб переорієнтувати українську металургію, вважає Гонц. "Думаю, у плані металургії, було зроблено значні інвестиції до Маріуполя та деінде для того, щоб відійти від російського ринку. Тобто металургійні підприємства Маріуполя та Кривого Рогу зробили інвестиції, щоб переорієнтуватись на ринок високої вартості у ЄС від ринку товарів низької переробки в Росії", - наголосив він.

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Не лише економічні, але і процеси культурного життя віддаляють Україну від Росії, зазначив аналітик, відзначаючи рішення про надання автономії українській церкві та кроки з захисту української мови. Він, однак, зауважив, що саме економіка і створення робочих місць є пріоритетними завданнями для того, щоб молодь не полишала Україну.

"Звичайно, є нещодавні новини про автономію української церкви і питання з захистом української мови. Україна рухається вперед у створенні засад власної унікальної національної ідентичності. Так триває вже майже 30 років, і це продовжується", - вказав він.

"Нещодавне оголошення патраірхом про надання Україні такої незалежності є важливим для встановлення цієї унікальної української ідентичності", - вважає Гонц.

"Однак, я б обережно поставився до зосередження новин на питаннях культури. Мова та релігія це питання, які привертають увагу ЗМІ, отримують багато переглядів, однак, зрештою, саме економічні питання "хлібу з маслом", зменшення корупції, зростання можливостей для пересічних українців, зростання приватних інвестицій забезпечать, щоб молоді українці відчували, що вони мають майбутнє в своїй країні і їм не треба імігрувати за кордон, щоб досягти успіху. Питання мови, культури та релігії дуже цікаві, але, зрештою, якщо економіка не створює робочі місця і не зростає, молодих українців не залишиться, щоб цим користуватись", - додав експерт.

Як повідомляв УНН, 1 листопада Росія ввела економічні санкції стосовно 322 українських громадян і 68 компаній.

Під російськими санкціями опинилися половина українського Кабінету міністрів та понад сто народних депутатів.

Українські Національні Новини

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