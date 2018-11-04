Эксперт из США заявил, что Россия опоздала со своими санкциями

"Россия опоздала со своими санкциями против Украины, ведь Украина уже сделала многое, чтобы переориентировать свою экономику на Запад", - цитирует издание реакцию Гонца на решение России на этой неделе ввести санкции против Украины.

По его словам, российские санкции не стали сюрпризом.

"С помощью ЕС и США украинский бизнес за последние три-четыре года действительно переориентировался в сторону Европы и отошел от России. Поэтому эти санкции, введенные в конце 2018-го, уже запоздали. Украина ввела санкции против россиян, начиная с 2015 года", - напомнил он.

Хотя Россия и остается важным торговым партнером, ведущую роль среди международных торговых партнеров начинает играть ЕС, подчеркнул эксперт.

"Если посмотреть на экспорт или торговлю между Россией и Украиной, Россия все еще остается крупнейшим торговым партнером среди других стран, но если взять ЕС в целом, то ЕС является намного более важным компонентом экспорта и импорта в Украину", - отметил Гонц.

В частности, много было сделано, чтобы переориентировать украинскую металлургию, считает Гонц. "Думаю, в плане металлургии были сделаны значительные инвестиции в Мариуполь и в других местах для того, чтобы отойти от российского рынка. То есть металлургические предприятия Мариуполя и Кривого Рога сделали инвестиции, чтобы переориентироваться на рынок высокой стоимости в ЕС от рынка товаров низкого переработки в России", - подчеркнул он.

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Не только экономические, но и процессы культурной жизни отдаляют Украину от России, отметил аналитик, отмечая решение о предоставлении автономии украинской церкви и шаги по защите украинского языка. Он, однако, отметил, что именно экономика и рабочие места являются приоритетными задачами для того, чтобы молодежь не покидала Украину.

"Конечно, есть недавние новости об автономии Украинской церкви и вопрос с защитой украинского языка. Украина движется вперед в создании основ собственной уникальной национальной идентичности. Так продолжается уже почти 30 лет, и это продолжается", - указал он.

"Недавнее объявление патраирхом о предоставлении Украине такой независимости является важным для установления этой уникальной украинской идентичности", - считает Гонц.

"Однако, я бы осторожно отнесся к сосредоточению новостей на вопросах культуры. Язык и религия это вопросы, которые привлекают внимание СМИ, получают много просмотров, однако, в конце концов, именно экономические вопросы "хлеба с маслом", уменьшение коррупции, рост возможностей для рядовых украинцев, рост частных инвестиций обеспечат, чтобы молодые украинцы чувствовали, что они имеют будущее в своей стране и им не надо иммигрировать за границу, чтобы достичь успеха. Вопрос языка, культуры и религии очень интересные, но, в конце концов, если экономика не создает рабочие места и не растет, молодых украинцев не останется, чтобы этим пользоваться", - добавил эксперт.

Как сообщал УНН, 1 ноября Россия ввела экономические санкции в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний.

Под российскими санкциями оказались половина украинского Кабинета министров и более ста народных депутатов.