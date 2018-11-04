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Эксперт из США заявил, что Россия опоздала со своими санкциями

Эксперт из США заявил, что Россия опоздала со своими санкциями

Киев  •  УНН

 • 13868 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Российские санкции "на день опоздали и на доллар не дотянули". Такое мнение высказал директор программ в Европе и Евразии Центра Международного частного предпринимательства США СІРЕ Эрик Гонц, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

"Россия опоздала со своими санкциями против Украины, ведь Украина уже сделала многое, чтобы переориентировать свою экономику на Запад", - цитирует издание реакцию Гонца на решение России на этой неделе ввести санкции против Украины.

По его словам, российские санкции не стали сюрпризом.

"С помощью ЕС и США украинский бизнес за последние три-четыре года действительно переориентировался в сторону Европы и отошел от России. Поэтому эти санкции, введенные в конце 2018-го, уже запоздали. Украина ввела санкции против россиян, начиная с 2015 года", - напомнил он.

Хотя Россия и остается важным торговым партнером, ведущую роль среди международных торговых партнеров начинает играть ЕС, подчеркнул эксперт.

"Если посмотреть на экспорт или торговлю между Россией и Украиной, Россия все еще остается крупнейшим торговым партнером среди других стран, но если взять ЕС в целом, то ЕС является намного более важным компонентом экспорта и импорта в Украину", - отметил Гонц.

В частности, много было сделано, чтобы переориентировать украинскую металлургию, считает Гонц. "Думаю, в плане металлургии были сделаны значительные инвестиции в Мариуполь и в других местах для того, чтобы отойти от российского рынка. То есть металлургические предприятия Мариуполя и Кривого Рога сделали инвестиции, чтобы переориентироваться на рынок высокой стоимости в ЕС от рынка товаров низкого переработки в России", - подчеркнул он.

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Не только экономические, но и процессы культурной жизни отдаляют Украину от России, отметил аналитик, отмечая решение о предоставлении автономии украинской церкви и шаги по защите украинского языка. Он, однако, отметил, что именно экономика и рабочие места являются приоритетными задачами для того, чтобы молодежь не покидала Украину.

"Конечно, есть недавние новости об автономии Украинской церкви и вопрос с защитой украинского языка. Украина движется вперед в создании основ собственной уникальной национальной идентичности. Так продолжается уже почти 30 лет, и это продолжается", - указал он.

"Недавнее объявление патраирхом о предоставлении Украине такой независимости является важным для установления этой уникальной украинской идентичности", - считает Гонц.

"Однако, я бы осторожно отнесся к сосредоточению новостей на вопросах культуры. Язык и религия это вопросы, которые привлекают внимание СМИ, получают много просмотров, однако, в конце концов, именно экономические вопросы "хлеба с маслом", уменьшение коррупции, рост возможностей для рядовых украинцев, рост частных инвестиций обеспечат, чтобы молодые украинцы чувствовали, что они имеют будущее в своей стране и им не надо иммигрировать за границу, чтобы достичь успеха. Вопрос языка, культуры и религии очень интересные, но, в конце концов, если экономика не создает рабочие места и не растет, молодых украинцев не останется, чтобы этим пользоваться", - добавил эксперт.

Как сообщал УНН, 1 ноября Россия ввела экономические санкции в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний.

Под российскими санкциями оказались половина украинского Кабинета министров и более ста народных депутатов.

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