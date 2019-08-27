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Експерт з Франції про те, як позначиться на Україні зустріч "Великої сімки"

Експерт з Франції про те, як позначиться на Україні зустріч "Великої сімки"

Київ • УНН

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Найближчим часом Україна не зникне з міжнародного порядку денного

КИЇВ. 27 серпня. УНН. З 24 по 26 серпня, у Франції, в Біарріці зустрілися лідери "Великої Сімки" - Канади, США, Великобританії, Франції, Німеччини, Італії та Японії. Саміт пройшов на тлі глобального економічного протистояння США і Китаю, виходу Великобританії з ЄС і т.д.. Що стосується українського питання, президент Франції Еммануель Макрон оголосив про зустріч в Нормандські форматі, яку лідери погодили провести у вересні. УНН розбирався, до яких наслідків для України призведе саміт "Великої сімки" 2019 року з французьким експертом, президентом інституту перспективного аналізу і безпеки в Європі Еммануелем Дюпюі. Експерт розповів, що повернення Росії в клуб G7 малоймовірно, хоча б тому, що з цього питання в ЄС немає єдиної позиції. Дюпуі зазначив, що Україна буде в центрі уваги дипломатичної порядку у вересні під час 75-го саміту Генеральної Асамблеї ООН.

"Україна буде в центрі уваги дипломатичної порядку, в наступні місяці, тому що президент Зеленський проявляє готовність до відкритого обговорення ситуації в Україні. Ми чекаємо і сподіваємося, що відбудеться нормандська зустріч. Я вважаю, що президент Макрон ясно сказав президенту Путіну про готовність Зеленського вести діалог довкола того, що відбувається в східних областях України. Ми говоримо про можливості розширеного діалогу і про можливу перспективу федералізації України", - сказав Дюпюі.

Французький експерт розповів, що Україна не була визначальною темою на G7, однак під час зустрічі президента Макрона з Путіним, яка відбулася 19 серпня, напередодні саміту лідерів "Великої сімки", ситуація в Україні була центральним питанням.

"Важливо розуміти, що після G7 відбудеться другий саміт, на якому якраз буде порушуватися українська проблематика, в кінці вересня - 75 засідання Генеральної Асамблеї Об'єднаних Націй. Під час цього саміту Зеленський, Путін, Макрон і, звичайно ж, пан Дональд Туск, представляючи ЄС, і інші лідери країн ООН обговорять критичні питання", - сказав експерт.

Дюпюі каже, що серед країн ЄС відсутня єдина стратегія щодо співпраці з іншими країнами, а у нових лідерів ЄС - Чарльза Мішеля, голови ЄС, Урсули фон дер Лейен, нової глави Європейської комісії, Йозефа Борреля Фонтеля, верховного представника у закордонних справах, - може сформуватися інше бачення розвитку відносин з партнерами, в тому числі з Україною. Таким чином саміт G7 потрібно розглядати, як зустріч, в ході якої лідери США, Японії, Канади, Франції, Великобританії, Італії та Німеччини скоординували свої позиції.

"Україна, покладається на Східноєвропейський партнерство, якому в цьому році виповнилося 10 років. Що стосується питання співпраці ЄС з країнами Східного партнерства - проблема в тому, що немає спільного розуміння питання. Це те, що, врешті-решт, веде до розширення Європейського Союзу і поглибленню співпраці з країнами Східного партнерства та Центральної Азії, щодо яких у ЄС є стратегія. Німеччина, прихильна, наприклад, розвитку східноєвропейської політики більше, ніж Франція", - сказав Дюпюі.

Питання повернення Росії за стіл "Великої сімки" викликав запеклі суперечки. За діалог з РФ у вирішенні питань навколо Ірану, Сирії і так далі виступав Дональд Трамп. У той же час, як пише BBC, американського лідера підтримала тільки Італія в особі прем'єр міністра Джузеппе Конті.

"Є люди, які хотіли б, щоб Росія повернулася. Я думаю, це було б корисно для багато чого в світі. Я думаю, це було б позитивно", - сказав Трамп.

Еммануель Дюпюі вважає, що діалог з Росією необхідний в умовах геополітичної ситуації, яка склалася в світі.

"Коли ми кличемо Росію розмовляти, це не означає, що Росія - партнер. Це не означає, що ми забуваємо про причини, чому Росія покинула G8. Це не означає, що ми забуваємо про наші зобов'язання в частині демократії і прав людини і міжнародного права, що були грубо порушені під час анексії Криму та підтримки з боку Путіна сепаратистів на Донбасі. Діалог з Росією може бути етапом в новій геополітичній системі, яка зобов'язує нас брати до уваги, що країни всередині ЄС тотально роз'єднані", - сказав експерт.

Дюпюі розповів, що перспектива діалогу з Росією узгоджувалася між Німеччиною і Францією: "Це питання і Середземномор'я, і Африки, в якій Росія посилює свою присутність, і Сирії. Тут йдеться не тільки про Україну, якщо говорити про цей регіон. Це стосується і інших країн: Молдови, Грузії, того, що відбувається між Вірменією і Азербайджаном. Це реальна геополітика, в якій знаходиться сьогодні світ", - уклав експерт.

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